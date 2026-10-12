Autodespacho en San Juan: cada vez se suman más estaciones de servicio y la demanda se concentra de noche

El autodespacho de combustible comenzó a instalarse de manera gradual en San Juan pese a la polémica que generó hace un año cuando se puso el foco en los puestos de trabajo. Con el paso de los meses la modalidad dejó de ser una novedad para convertirse en una alternativa elegida por parte de los conductores, siendo una tecnología por la que están apostando los expendedores en la actualidad.

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De acuerdo a lo detallado por Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de San Juan, actualmente son nueve las estaciones de servicio de la provincia que cuentan con autodespacho, aunque anticipó que la modalidad continuará incorporándose en nuevos puntos. “Es uno de los cambios fuertes que se hizo en estaciones de servicio. No todas los tienen, pero gran parte de las estaciones lo va incorporando”, señaló en comunicación con DIARIO DE CUYO.

El sistema comenzó a funcionar en San Juan en agosto de 2025 , cuando se habilitó el primer surtidor automático en la estación de servicio YPF del Automóvil Club Argentino (ACA), ubicada en la esquina de Avenida Rawson y 9 de Julio.

Desde entonces, la tecnología fue extendiéndose a otras estaciones. Entre los puntos que incorporaron el sistema se encuentran la estación del ACA de avenida Rawson y 9 de Julio, otra ubicada en avenida Rawson y calle Laprida, la estación de avenida Ignacio de la Roza y Esteban Echeverría y la de Esquina Colorada, en Hipólito Yrigoyen e Ignacio de la Roza.

Uno de los datos que muestra cómo comienza a cambiar el comportamiento de los consumidores aparece al analizar los horarios de utilización del servicio.

Caruso indicó que el 15% de las cargas nocturnas se realiza mediante autodespacho. Para el titular de la Cámara de Expendedores, esto demuestra que hay usuarios que dejaron de lado el prejuicio sobre la modalidad. “En la provincia funciona en horarios nocturnos. Se ve que con el paso del tiempo la gente se acostumbra al autoservicio y lo incorpora a su hábito de consumo”, explicó.

La cifra, sin embargo, también muestra que todavía existe una parte importante de los usuarios que prefiere el sistema tradicional. “Todavía tenemos consumidores que prefieren ser atendidos por un operador de playa”, reconoció Caruso.

Por eso, desde el sector consideran que se trata de un proceso de adaptación más que de un reemplazo inmediato de la atención convencional.

Una tecnología que se extiende de manera gradual en las estaciones de servicio de San Juan

La incorporación del autodespacho en San Juan se produjo de manera progresiva y actualmente alcanza a nueve estaciones. Para Caruso, la tendencia continuará y más estaciones irán sumándose a medida que el sistema se consolide entre los consumidores.

El proceso se da además en un contexto en el que algunas nuevas estaciones de servicio proyectan su apertura en la provincia. En ese contexto, el titular de la cámara que nuclea a los expendedores sostuvo que hay estaciones próximas a abrir, aunque planteó que el crecimiento de la infraestructura todavía está por debajo de lo que, según su visión, necesitaría la provincia.