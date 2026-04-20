Bonificaciones en Pocito: hasta un 35% de descuento en el pago de las tasas municipales

La Municipalidad de Pocito lanzó un ambicioso plan de beneficios para que los vecinos puedan regularizar su situación impositiva . Con descuentos que premian tanto el pago anual de las tasas municipales como la buena conducta tributaria, el municipio busca incentivar la recaudación para volcarla en obras y servicios

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Desde el municipio de Pocito recalcaron que, más allá de los importantes descuentos económicos, el pago de las tasas municipales es el motor que permite el crecimiento y mantenimiento del departamento.

Hay diferentes modalidades para pagar las tasas municipales en Pocito.

Desde la recolección de residuos y el alumbrado público, hasta las obras de pavimentación y mejora de espacios verdes, cada aporte de los vecinos se traduce en una mejor calidad de vida para toda la comunidad.

Hay tiempo hasta el 12 de mayo para acceder a las bonificaciones más altas. A continuación, los detalles cómo aprovechar cada beneficio.

Descuentos por Pago Anual y Semestral en Pocito

El esquema de beneficios está diseñado para que, cuanto antes cumplas con tus obligaciones, mayor sea el ahorro para tu bolsillo.

Pago Anual

Si decidís cancelar la totalidad del año en un solo pago, los beneficios se acumulan:

20% de descuento directo por optar por el pago anual.

directo por optar por el pago anual. 15% de descuento adicional si sos un vecino cumplidor (sin deuda previa).

si sos un vecino cumplidor (sin deuda previa). Total de descuentos: 35% de ahorro en los impuestos.

Pago Semestral

Si se prefiere desdoblar el pago de las tasas municipales, también hay beneficios importantes:

10% de descuento por el pago del semestre.

por el pago del semestre. 10% de descuento adicional si se está al día con tus obligaciones.

si se está al día con tus obligaciones. Total de descuentos: Un 20% de ahorro semestral.

Modalidades de pago de las tasas municipales

La Municipalidad ha habilitado diversas vías, tanto físicas como digitales, para que ponerse al día sea un trámite rápido y sencillo.

Pagos Online

Para quienes prefieren no salir de casa, se pueden realizar los pagos a través de la web oficial:

Sitio Web: pocito.gob.ar

pocito.gob.ar Medios digitales: transferencia bancaria y Mercado Pago.

Pagos Presenciales

Si se prefiere la atención personalizada, acercarte a la oficina de Rentas del Municipio: