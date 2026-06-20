Cámara Minera de San Juan alerta por seguridad jurídica ante conflicto de límites con La Rioja

La entidad advirtió que cuestionar situaciones institucionales consolidadas pone en riesgo las inversiones de largo plazo y el desarrollo económico y social de la provincia.

En un contexto marcado por la incertidumbre que generan los reclamos territoriales por parte de La Rioja, a través de su gobernador Ricardo Quintela, la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) emitió un comunicado oficial este sábado 20 de junio de 2026 para manifestar su profunda preocupación ante iniciativas que buscan desconocer situaciones jurídicas e institucionales ya consolidadas. Según la organización, la estabilidad de estos marcos es un requisito "esencial" para garantizar el flujo de inversiones de largo plazo en la región.

La reputación de San Juan como activo clave Desde la CMSJ destacaron que San Juan ha logrado posicionarse durante décadas como un destino confiable para el capital internacional gracias al respeto institucional y la previsibilidad. Estas políticas de Estado han permitido no solo atraer grandes proyectos, sino también generar empleo de calidad y convertir a la minería en el motor principal del crecimiento provincial.

La Cámara fue enfática al señalar que la actividad minera es altamente dependiente de reglas claras y seguridad jurídica. En este sentido, advirtieron que los proyectos que hoy se encuentran en desarrollo requieren que se mantenga la confianza en las instituciones y la vigencia de los marcos legales actuales.

Un llamado a la racionalidad y el diálogo Ante la escalada de discusiones de orden político —en referencia al reclamo de límites—, la entidad empresarial hizo un llamado a que "prime la racionalidad y el diálogo institucional". Para la CMSJ, es vital mantener una visión clara que priorice el crecimiento del país por encima de los conflictos coyunturales.