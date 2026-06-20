    • 20 de junio de 2026 - 17:56

    Cámara Minera de San Juan alerta por seguridad jurídica ante conflicto de límites con La Rioja

    La entidad advirtió que cuestionar situaciones institucionales consolidadas pone en riesgo las inversiones de largo plazo y el desarrollo económico y social de la provincia.

    mineria en san juan
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un contexto marcado por la incertidumbre que generan los reclamos territoriales por parte de La Rioja, a través de su gobernador Ricardo Quintela, la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) emitió un comunicado oficial este sábado 20 de junio de 2026 para manifestar su profunda preocupación ante iniciativas que buscan desconocer situaciones jurídicas e institucionales ya consolidadas. Según la organización, la estabilidad de estos marcos es un requisito "esencial" para garantizar el flujo de inversiones de largo plazo en la región.

    Leé además

    La Cámara Minera de San Juan respaldó el proyecto de Ley de Proveedores Mineros que envió el Ejecutivo a la Legislatura

    La Cámara Minera de San Juan respaldó el proyecto de Ley de Proveedores Mineros que envió el Ejecutivo a la Legislatura
    inta san juan tras perder 13 trabajadores: no tenemos claro cuanto tiempo mas se puede sostener esta situacion. es dificil trabajar asi

    INTA San Juan tras perder 13 trabajadores: "No tenemos claro cuánto tiempo más se puede sostener esta situación. Es difícil trabajar así"

    Por Celeste Roco Navea

    La reputación de San Juan como activo clave

    Desde la CMSJ destacaron que San Juan ha logrado posicionarse durante décadas como un destino confiable para el capital internacional gracias al respeto institucional y la previsibilidad. Estas políticas de Estado han permitido no solo atraer grandes proyectos, sino también generar empleo de calidad y convertir a la minería en el motor principal del crecimiento provincial.

    La Cámara fue enfática al señalar que la actividad minera es altamente dependiente de reglas claras y seguridad jurídica. En este sentido, advirtieron que los proyectos que hoy se encuentran en desarrollo requieren que se mantenga la confianza en las instituciones y la vigencia de los marcos legales actuales.

    Un llamado a la racionalidad y el diálogo

    Ante la escalada de discusiones de orden político —en referencia al reclamo de límites—, la entidad empresarial hizo un llamado a que "prime la racionalidad y el diálogo institucional". Para la CMSJ, es vital mantener una visión clara que priorice el crecimiento del país por encima de los conflictos coyunturales.

    Finalmente, el comunicado resalta el potencial de la industria para transformarse en un gran complejo exportador que brinde beneficios económicos a toda la Argentina. "Es una oportunidad histórica que no debe demorarse y empañarse por discusiones de orden político", concluye el documento.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    En lo que va del 2026, La Rioja ya hizo reclamos por dos proyectos mineros ubicados en San Juan, sobre los que pidió tener decisión, y este avance legal sobre los límites. 

    Para el Colegio de Agrimensores no hay dudas en los límites San Juan - La Rioja

    galeria de fotos: las mejores postales de la apertura de hola tulum el primer open mall de san juan

    Galería de fotos: las mejores postales de la apertura de "Hola Tulum" el primer open mall de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    inauguraron hola tulum, el primer open mall de san juan con 22 locales y mas de 500 empleos directos

    Inauguraron Hola Tulum, el primer Open Mall de San Juan con 22 locales y más de 500 empleos directos

    Por Vanessa Chaparro
    la industria volvió a caer en mayo y algunos sectores operan hasta 30%

    Freno de mano: la industria nacional volvió a caer en mayo y algunos sectores operan hasta 30%