Combustibles en San Juan: subas en cadena y precios que ya rozan los $2.200 por litro

La crisis energética internacional ya tiene un impacto directo y visible en San Juan , donde los combustibles registran aumentos consecutivos que golpean de lleno el bolsillo de los consumidores. En los últimos días, las estaciones de servicio aplicaron una nueva suba cercana al 1%, equivalente a unos $20 por litro, profundizando una seguidilla que no da respiro.

Se trata del cuarto incremento en apenas diez días y el tercero en lo que va de la semana , lo que llevó a una suba acumulada cercana a los $100 por litro en un lapso muy corto. Este ritmo de actualización refleja la presión que ejerce el contexto internacional sobre los precios locales, en un mercado altamente sensible a las variaciones del petróleo.

La última actualización fue encabezada por YPF, que volvió a mover sus pizarras y dejó los combustibles en niveles históricamente altos para la provincia.

Diesel 500: $2.009

Infinia Diesel: $2.187

El salto es significativo si se compara con semanas anteriores: a comienzos de marzo, la nafta súper rondaba los $1300 en la provincia, lo que evidencia una aceleración marcada en los valores en cuestión de días.

Además, otros relevamientos recientes ya mostraban una tendencia alcista sostenida, con la súper superando los $1800 y el diésel premium por encima de los $2000 antes de este nuevo ajuste.

En este escenario, los surtidores sanjuaninos se convierten en un reflejo inmediato de la volatilidad global. Mientras el conflicto en Medio Oriente sigue generando incertidumbre sobre el suministro de energía, los precios locales continúan en escalada, sin señales claras de estabilización en el corto plazo.