    • 5 de octubre de 2026 - 18:25

    Consumo planchado y alta morosidad: el panorama del crédito en septiembre con repunte de hipotecarios

    Según un informe privado basado en datos oficiales, el financiamiento al consumo se mantuvo prácticamente estancado en septiembre debido al impacto de la morosidad y la cautela de los hogares.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mercado crediticio argentino cerró septiembre con un escenario de marcada heterogeneidad. De acuerdo con el último informe de la consultora First Capital Group en base a cifras oficiales, los créditos destinados al consumo no lograron despegar durante el noveno mes del año, jaqueados por un nivel de morosidad que se mantiene en registros elevados y una demanda cautelosa.

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    En el noveno mes del año, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado aumentó nominalmente un 2,2% mensual, alcanzando los $108,8 billones (un crecimiento interanual del 31,5%). Sin embargo, al descontar la inflación estimada en un 1,9% para septiembre, la variación real mensual fue de apenas 0,3%, reflejando una desaceleración en la reactivación financiera.

    Consumo planchado y mora en niveles récord

    Los datos sectoriales evidencian que las familias priorizan la prudencia financiera. Las líneas de consumo mostraron números desfavorables:

    Préstamos personales: Cerraron el mes con un saldo de $22,3 billones, registrando una caída real de 0,1% frente a agosto y un retroceso interanual del 7,9%.

    Tarjetas de crédito: Acumularon un saldo financiado de $25,6 billones. Aunque en términos reales la variación mensual fue positiva por un escaso 0,2%, la línea quedó 11,1% por debajo del nivel registrado en septiembre de 2025.

    Desde la consultora señalaron que la dificultad del sistema financiero para reducir los elevados niveles de morosidad condiciona la expansión del crédito. Para achicar el ratio de mora sobre el stock total, el mercado requiere que avancen los planes de refinanciación que actualmente permiten regularizar la situación de unos 115.000 deudores mensuales en el sistema bancario formal, sobre un universo de 6 millones de morosos que incluye herramientas no bancarias o bien que repunte la colocación de nuevas carteras sanas.

    Préstamos comerciales y la apuesta al e-commerce

    Por su parte, los préstamos comerciales alcanzaron los $36,9 billones en septiembre, con una retracción real mensual del 0,3% (variación interanual positiva de 3,5%). Los analistas estiman que este segmento de baja actividad comercial buscará un repunte durante octubre apalancado en el lanzamiento de masivas promociones de venta on line en diversos rubros.

    El repunte de los créditos con garantía real

    Las únicas noticias alentadoras para el sistema financiero llegaron de la mano del financiamiento con garantía real, que traccionó gran parte del movimiento positivo del mes:

    Préstamos prendarios: Subieron un 1,3% en términos reales (con un saldo de $6,6 billones y un alza nominal de 3,2%), aunque continúan un 10,1% abajo en la comparativa interanual.

    Créditos hipotecarios: Impulsados por anuncios oficiales que prometen mayor fondeo con participación de la Anses y la fijación de nuevas condiciones de tasas, se consolidaron como la línea de mayor expansión. El saldo escaló a $9,1 billones, marcando un incremento nominal del 5,4% y trepando un 3,5% en términos reales frente al mes anterior.

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