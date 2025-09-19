Diego Alvarado, el joven empresario sanjuanino del año compite en el Chaco por el título nacional A las 15 se conocerá el ganador del Empresario Nacional del Año. La previa demandó varias actividades que fueron evaluadas por un jurado que tendrá el veredicto en unas horas más. Allí los 24 participantes del país debieron exponer el desarrollo de su empresa y responder preguntas con dificultades.

Diego Alvarado Pineda tiene 34 años y se consagró en San Juan como el Empresario del Año, premio que otorga la Federación Económica de San Juan junto con CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), y hoy compite junto a otros 23 jóvenes de todo el país por el título homónimo nacional.

En estos momentos -viernes 19 de septiembre-, está viviendo la previa en la Capital del Chaco de lo que será la ceremonia en la que se develará -a las 15-, el ganador. Compiten 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un jurado diverso integrado por inversionistas, entidades financieras, empresarios y autoridades gubernamentales, es el que se encarga de evaluar el desarrollo de cada empresa, su impacto y creatividad. Para llegar a esa conclusión los participantes han realizado diversas actividades entre las que se incluye una exposición de tan sólo dos minutos para desarrollar su emprendimiento. A esto se sumaron dos preguntas vinculadas a aspectos técnicos y financieros para seguir conociendo en detalle cada propuesta empresarial.

Diego es uno de los pocos que sumó un video de un minuto (ver aquí) en el que muestra a Plot Center, empresa de desarrollo gráfico integral, de donde es socio gerente junto a su esposa Magalí Toledo, con quien trabajan codo a codo desde el mismo punto cero.

‘Trabajamos a la par desde las cinco de la mañana y todo lo hemos hecho juntos. Somos dos, somos un equipo‘, cuenta Diego.

Todo comenzó el martes cuando los postulantes de todo el país se reunieron en Buenos Aires, luego se trasladaron a Corrientes con visitas a diferentes sitios, sobre todo a empresas que recién empiezan a desarrollarse, como es el caso de un hotel cinco estrellas. Posteriormente asistieron a una jornada de vinculación entre los jóvenes empresarios. Ayer, en la misma provincia, se realizó un encuentro en el que se sometieron a una evaluación.

‘Tuvimos dos minutos para desarrollar diferentes aspectos de la empresa delante de un jurado compuesto por 15 personas. Luego nos hicieron dos preguntas complejas y cronometradas para ser respondidas en un minuto‘, cuenta Diego ya en la previa del premio que reconocerá al mejor empresario joven del año de la Argentina.

Diego es Técnico Electromecánico egresado de la escuela Boero, y reconoce que hubo un hito en su vida que le cambió la visión empresaria. ‘A los 18 años trabajé en Veladero durante casi cuatro años contratado por una empresa internacional con muchísimo desarrollo a nivel global. Ellos hacen absolutamente todo bajo normas ISO y así aprendí que las cosas se deben hacer bajo estándares internacionales. Eso me orientó para hacer y crecer en Plot Center‘, agrega.

Plot Center ha tenido un crecimiento vertiginoso en el últimos años tanto que actualmente cuenta con un predio de 2.500 m2 , ha implementado una original visita guiada para todo el público que quiera conocer ‘la cocina‘ de todo lo que allí se hace. Trabajan 50 colaboradores que son capacitados dentro de la misma empresa en una sala destinada para ese fin.

‘Hay que mostrar como se hacen las cosas para que en San Juan podamos generar una mejor economía, para que otros imiten y entre todos podamos crecer. Hay que capacitar y dar herramientas que no sólo aplica la gente en tu empresa sino que le quedan para siempre‘, dice Diego