Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 17 de septiembre Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL

El dólar oficial opera a $1.438,15 para la compra y a $1.489,74 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se vende a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 17 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vende a $1.474,50, más de un peso por encima del techo de la banda, hoy en $1474,3.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 17 de septiembre

El dólar blue cotiza a $1.470 para la venta y la brecha con el oficial mayorista siguió en terreno negativo.

Valor del MEP hoy, miércoles 17 de septiembre

El dólar MEP opera a $1.482,23 y la brecha contra el mayorista es de 0,5%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 17 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.495,14, por lo cual la brecha es de 1,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.930,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.491,91, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.567, según Binance.