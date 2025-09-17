El dólar oficial opera a $1.438,15 para la compra y a $1.489,74 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se vende a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 17 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vende a $1.474,50, más de un peso por encima del techo de la banda, hoy en $1474,3.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar blue cotiza a $1.470 para la venta y la brecha con el oficial mayorista siguió en terreno negativo.
Valor del MEP hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar MEP opera a $1.482,23 y la brecha contra el mayorista es de 0,5%.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.495,14, por lo cual la brecha es de 1,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.930,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.491,91, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.567, según Binance.