Dólar oficial: quedó a menos de $7 del techo de la banda y en el Banco Nación llegó $1.475 La presión cambiaria crece tras la derrota del oficialismo en Buenos Aires, con futuros que anticiparon un tipo de cambio por encima de la franja en octubre.

El mercado cambiario atraviesa momentos de definición, a seis semanas de las Elecciones Legislativas de octubre. El dólar se recalentó en una rueda marcada por la posibilidad de “testear” el techo de la banda y la city mantiene la lupa sobre los movimientos de los inversores.

En las primeras operaciones de este lunes 15 de septiembre, el BCRA salió a marcar la cancha en el mercado con ordenes de compra y puso techo al tipo de cambio en $1.470 con aproximadamente 100.000 millones, de acuerdo a fuentes de la city.

Durante el inicio de la rueda, el volumen de operación fue bajo, en torno a los 24 millones de dólares, con oferta genunia del sector privado, por debajo de los $1.470 y con un tipo de cambio en torno a los $1.460, aunque hacia el cierre apareció una mayor demanda y el mayorista cerró en los $1.467, a solo $6,40 (0,4%) del techo superior de la banda.

La semana pasada, el dirctor del BCRA, Federico Furiase, subrayó: “¿Por qué deberíamos anunciar que hay u$s6.000 millones si ya anunciamos que en el techo de la banda hay u$s22.000 millones? Que algunos no lo crean no es algo que dependa de nosotros. Solo lo comprobarán si lo testean”.

A última hora del viernes la Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó circulares para eliminar un rulo realizado por las Alycs. Además, el Banco Central (BCRA) intervino en las simultáneas de BYMA para calmar las tasas.

Por su parte, el billete de Banco Nación ya alcanzó los $1.475, para tener de referencia se ubicó por encima del techo del esquema, al igual que el CCL y el dólar MEP que operan en $1.488,45 y $1.482,46, respectivamente. Mientras tanto, el blue se ubicó en $1.455.

Futuros por encima del techo de la banda

La presión cambiaria crece tras la derrota del oficialismo en los comicios de Buenos Aires, con expectativas desancladas: los futuros anticiparon un tipo de cambio por encima de la banda en octubre, en torno a los $1.544; mientras que el contrato de noviembre previó un precio de $1.586,50.

“Los contratos de dólar futuro se mantuvieron en línea con el spot, con un BCRA que se mostró activo en la apertura vendiendo DLR/SEP25 (buscando mantener la implícita cercana al 0% para quitarle presión al spot), aunque se retiró pasada la media jornada”, subrayaron desde Adcap.

Desde la Alyc destacaron que se vio un “mercado pagando de manera desproporcionada”, a punto tal que casi toda la curva terminó por encima del techo de la banda. “En términos de actividad, el volumen total operado fue acotado, explicado en gran parte por un BCRA que no se mantuvo activo durante toda la rueda. En línea con ello, el interés abierto mostró un leve aumento del 0,15%”, añadieron.