Dólar y los dos factores que podrían pujar la cotización, desde la mirada de una especialista sanjuanina

El dólar nuevamente vuelve a ser noticia en Argentina. Sucede que tras haberse encontrado en valores mínimos llamativos, comenzó a registrar una leve alza en la cotización , promovido por el contexto político internacional, sobre todo el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, una nueva intervención del Banco Central impactó en el mercado cambiario.

Ante este contexto, la licenciada en economía Marianela Gayá, integrante de Fórmula Asesores Financieros, analizó el panorama actual y detalló cuáles son los dos factores que podrían ejercer presión sobre la cotización de la divisa estadounidense. “Es una realidad que el dólar está muy barato, básicamente lo están regalando” , detalló la profesional.

Gayá asegura que las tasas en el mercado al menos por el momento son atractivas, lo que lleva a que las empresas que tomaron créditos o deben liquidar bonos lo hagan en una suerte de “operación especulativa”. Esto lleva a que la presión cambiaria esté disipada por una consistente demanda de pesos.

Sin embargo, uno de los principales factores que se analiza es el comportamiento del agro. “Cuando se acabe o deje de entrar el flujo de dólares que tenemos de la cosecha, es probable que ahí registremos un salto en la cotización”, precisó la especialista.

Tasas: El nivel de las tasas en pesos es fundamental en el análisis, ya que si las mismas comienzan a bajar dejan de ser atractivas para el inversor que busca otras estrategias para ganar. “Si hay una caída en las tasas, habrá más carry trade, porque con la operación se puede lograr un rendimiento mayor en una sola rueda, superior al rendimiento del 2,5% mensual. La relación de riesgo es acotada”, dijo Gayá.

Un cambio en el corto plazo de las tasas podría llevar a que se registre una salida de parte de estos fondos destinados a títulos de deuda para pasarse a dólar; pese a ello hay que tener en cuenta que nos encontramos en un contexto económico de mucha volatilidad.

Cosecha: El segundo factor que se analiza es la liquidación de la cosecha gruesa. Al respecto, Gayá detalla: “Hasta ahora viene siendo un buen año, pero dependerá del empresario evaluar si el tipo de cambio vigente en el momento es conveniente para liquidar. Estamos en un nivel de piso mínimo, y en términos de competitividad estamos igual que en junio del año pasado”.

Teniendo en cuenta este escenario, si la liquidación gruesa de la cosecha del agro no se da entre marzo y abril, sin duda podría haber un repunte de la cotización del dólar, que hoy por hoy se encuentra bastante atrasado.

Estos dos motivos, más la intervención del Banco Central, funcionan como una especie de “ancla” para que la cotización no se dispare. El desafío será sostener la estabilidad, siempre y cuando la tensión financiera global no se profundice.

“A la gente no le interesa tener acciones, bonos o incluso invertir en oro, sino que se vuelva al dólar, lo que hace que la divisa se aprecie a nivel mundial y las monedas emergentes como el peso se deprecie. Si se profundiza el conflicto, el escenario será otro”, finalizó la licenciada Marianela Gayá.