Dura respuesta del Banco Central a la AGN: defendió sus operaciones con oro y aseguró que ganó millones en 2025

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) respondió al informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las operaciones financieras vinculadas al oro de las reservas y aseguró que la estrategia aplicada durante 2025 dejó un resultado neto positivo de US$2.505 millones . La entidad rechazó que las transacciones hayan tenido un carácter especulativo y cuestionó las conclusiones públicas del organismo de control.

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La AGN advirtió que el Banco Central perdió 1.023 millones de dólares en operaciones con oro

La respuesta llegó luego de que la AGN informara pérdidas por US$1.023 millones derivadas de operaciones con instrumentos financieros vinculados al metal. El presidente del organismo auditor, Juan Manuel Olmos, había señalado que el Banco Central especuló con la evolución del precio internacional del oro y obtuvo un resultado desfavorable en esas transacciones.

En un comunicado, la autoridad monetaria sostuvo que los contratos cuestionados formaban parte de una estrategia de cobertura y que sus resultados no deben analizarse de manera aislada. Además, acusó a la conducción de la AGN de intentar desprestigiar a sus autoridades con “fines puramente políticos”.

La explicación del organismo que conduce Santiago Bausili es que las operaciones financieras tenían como objetivo proteger la totalidad de la posición en oro frente a una eventual caída pronunciada de su cotización internacional.

El Banco Central reconoció que los instrumentos utilizados arrojaron un resultado negativo durante 2025, pero sostuvo que ese costo debe evaluarse en conjunto con la evolución favorable del precio del metal. Según su postura, las operaciones de cobertura implican costos que deben considerarse dentro de una estrategia más amplia de administración de las reservas.

“La evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”, afirmó la entidad.

De acuerdo con el comunicado, la combinación de la variación del precio del oro y las operaciones financieras permitió alcanzar un saldo favorable de US$2.505 millones durante 2025. Esa cifra es la que el BCRA utiliza para defender el resultado global de su estrategia, frente a las pérdidas específicas identificadas por la AGN.

La disputa por el carácter especulativo de las operaciones

Uno de los principales puntos de conflicto entre ambos organismos es la definición de las transacciones. Mientras la AGN identificó operaciones con derivados liquidables en dólares y cuestionó sus resultados, el Banco Central insistió en que se trató de instrumentos de cobertura.

“Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez”, remarcó la autoridad monetaria en su respuesta.

El BCRA sostuvo que el propio informe de auditoría reconoció que las operaciones tenían fines de cobertura, pero cuestionó que luego fueran presentadas públicamente como una apuesta especulativa sobre el precio del oro.

La diferencia radica en cómo se evalúan los resultados: la AGN detalló las pérdidas generadas por los derivados y las primas de opciones, mientras que el Central defendió el desempeño conjunto de esos instrumentos y la valorización de las reservas por la suba internacional del metal.

En su auditoría de los estados contables al 31 de diciembre de 2025, la AGN consideró razonables los balances del organismo en sus aspectos técnicos y patrimoniales, aunque incluyó observaciones específicas sobre las operaciones financieras relacionadas con el oro.

El antecedente de las coberturas aplicadas desde 2007

Para respaldar su posición, el Banco Central afirmó que la política de cobertura sobre el oro no comenzó con la actual gestión, sino que se aplica desde 2007.

Según el comunicado, entre 2007 y 2011 los pagos por instrumentos similares, en relación con el valor de mercado de las reservas de oro, representaron cerca del doble de los desembolsos realizados durante 2025.

La entidad también sostuvo que durante aquel período la AGN no había formulado observaciones sobre la estrategia de cobertura ni sobre los pagos asociados. A ese antecedente sumó la ausencia de objeciones de los auditores externos respecto de este tipo de operaciones, según indicó en su descargo público.

Con esos argumentos, el organismo defendió la continuidad de sus mecanismos de cobertura y cuestionó que las transacciones de 2025 fueran presentadas como una práctica excepcional o ajena a los procedimientos habituales de administración de las reservas.

La acusación del Banco Central contra la AGN

El tramo más crítico del comunicado estuvo dirigido a la conducción de la Auditoría General de la Nación. El BCRA afirmó que el organismo aprobó sus estados contables de 2025, que describió como los de mayor resultado de su historia y los que registraron el mayor incremento patrimonial en dos décadas.

A partir de ese argumento, acusó a las autoridades auditoras de actuar con motivaciones políticas y de apartarse de sus funciones institucionales.

“La actual conducción de la AGN se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos”, expresó la entidad.

El enfrentamiento se produce mientras la AGN también avanza con una auditoría de gestión sobre el traslado de parte de las reservas físicas de oro al exterior. Ese informe fue remitido al Banco Central, que deberá presentar su descargo.

El organismo de control busca establecer por qué se decidió trasladar el metal fuera del país, cuál fue su destino y si la operación generó beneficios para la autoridad monetaria. Se trata de una revisión distinta de la auditoría contable que originó la actual disputa por los resultados financieros de 2025.