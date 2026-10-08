    • 8 de octubre de 2026 - 13:52

    Pocito inauguró su Feria Frutihortícola con 60 productores y precios directos

    El nuevo espacio funcionará sobre avenida Joaquín Uñac, entre calles 6 y 7. Comenzó con frutas y verduras y prevé sumar nuevos rubros y más puestos.

    Pocito estrenó una feria con 60 productores.

    Pocito estrenó una feria con 60 productores.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pocito puso en marcha una nueva vidriera para su producción agrícola. Con 60 productores en esta primera etapa, quedó inaugurada la Feria Frutihortícola del departamento, un espacio pensado para acercar frutas y verduras locales directamente a los consumidores, mejorar las condiciones de comercialización y convertirse, con el tiempo, en un nuevo paseo para sanjuaninos y pocitanos.

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    El intendente Fabián Aballay encabezó la inauguración junto a productores, vecinos, autoridades del INTA San Juan, representantes legislativos y funcionarios municipales. Tras el corte de cintas, comenzó formalmente una propuesta que apunta a crecer por etapas y ampliar progresivamente tanto la cantidad de puestos como la variedad de productos disponibles.

    Autoridades, productores y vecinos participaron del corte de cintas que dej&oacute; oficialmente inaugurada la nueva Feria Frutihort&iacute;cola de Pocito.

    Autoridades, productores y vecinos participaron del corte de cintas que dejó oficialmente inaugurada la nueva Feria Frutihortícola de Pocito.

    Una feria que recién empieza y quiere seguir creciendo

    El titular de la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL), Andrés Díaz Cano, explicó que durante la primera etapa la actividad estará centrada en frutas y verduras, aunque el proyecto contempla incorporar otros rubros a medida que el espacio se consolide.

    “La idea es que esta Feria se convierta en un paseo no solamente para los pocitanos, sino también para los sanjuaninos”, señaló Díaz Cano.

    La apuesta inicial reúne a 60 productores, pero desde el Municipio anticiparon que el número podría incrementarse con la ampliación del sector destinado a puestos fijos. El objetivo es que quienes lleguen al predio puedan encontrar una oferta cada vez mayor de productos locales y a valores competitivos.

    Aballay comparó el proceso con el crecimiento que tuvo el Parque Industrial de Pocito. “Esta Feria es el fruto de mucho trabajo”, sostuvo, y recordó que aquel proyecto comenzó prácticamente desde cero y con los años logró completar sus espacios con empresas y generar empleo.

    Una apuesta a una actividad que mueve a Pocito

    Durante su discurso, el jefe comunal destacó especialmente el peso que tiene la agricultura dentro de la economía departamental y defendió la necesidad de generar herramientas para los productores.

    La agricultura es la actividad económica más importante que hoy moviliza y motoriza a todos los que vivimos en Pocito, más de 75 mil almas”, expresó.

    También reivindicó la historia agrícola del departamento y el esfuerzo acumulado durante generaciones. Recordó a las familias que sostuvieron sus cultivos pese a las dificultades y a los fenómenos climáticos capaces de afectar en pocos minutos meses enteros de trabajo.

    En ese contexto, definió la Feria como “un granito de arena que el Municipio le aporta a la agricultura de Pocito” y señaló que la intención es acompañar a quienes producen y facilitarles un canal de comercialización más directo.

    Aballay también cuestionó el escenario que atraviesan algunos sectores productivos y afirmó que el Municipio pretende fortalecerlos. Sus expresiones se dieron en el marco de la presentación de esta nueva herramienta local y del objetivo de ampliar sus alcances con el paso del tiempo.

    Cámaras, báscula y espacio para conservar la producción

    La Feria funciona en un predio situado sobre avenida Joaquín Uñac, entre calles 6 y 7, equipado para que la actividad vaya más allá de la simple instalación de puestos.

    El lugar cuenta con una amplia nave, dependencias operativas, dos cámaras con precámaras para almacenar mercadería, una báscula y playa de estacionamiento. Esa infraestructura permitirá recibir, conservar y comercializar los productos en mejores condiciones.

    La intención es que el circuito acerque a productores y consumidores y reduzca intermediaciones, además de ofrecer un espacio permanente donde la producción pocitana gane mayor visibilidad.

    Un acuerdo con el INTA para sumar calidad y compostaje

    La inauguración también incluyó la firma de un convenio entre el Municipio y INTA San Juan, representado por su titular, Mónica Ruiz. El acuerdo busca profundizar el trabajo conjunto y avanzar en dos proyectos concretos.

    Por un lado, se trabajará en la certificación de calidad del producto Pocito, con la intención de generar mayor identificación y valor agregado para la producción departamental. Por otro, está prevista la creación de una planta de compostaje, que será financiada mediante aportes privados y apuntará al aprovechamiento de residuos orgánicos.

    Con 60 productores como punto de partida, la Feria comenzó así su primera etapa con una meta que el Municipio plantea a largo plazo: sumar puestos y rubros y consolidar un espacio donde la producción agrícola local llegue de manera directa a los vecinos.

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