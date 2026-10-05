El dólar blue cerró a $1.565 en San Juan y el mayorista se mantuvo en $1.520

El dólar tuvo una jornada estable este lunes, luego de una semana marcada por pérdidas y con el tipo de cambio oficial transitando su segunda rueda consecutiva sin avances . En San Juan, el dólar blue cerró a $1.505 para la compra y $1.565 para la venta, mientras que a nivel nacional las distintas cotizaciones mostraron movimientos acotados.

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En el mercado mayorista, el dólar se mantuvo en $1.520 para la venta, por lo que quedó a 26,62% del techo de la banda cambiaria, establecido actualmente en $1.924,62. De esta manera, la distancia entre la cotización mayorista y el límite superior alcanzó un nuevo máximo en lo que va del año.

El dólar mayorista quedó a más de $400 del techo de la banda

El comportamiento del tipo de cambio se da después de un septiembre con variaciones moderadas, cuando el dólar mayorista registró una suba de apenas 0,6%. En los primeros días de octubre se había observado una leve presión alcista, aunque esa tendencia perdió fuerza hacia el cierre de la semana pasada.

En el Banco Nación, el dólar minorista bajó $5 y terminó en $1.540 para la venta, mientras que el dólar tarjeta retrocedió hasta los $2.002. Según el relevamiento de entidades financieras realizado por el Banco Central, el tipo de cambio oficial promedió $1.540,24 para la venta.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP cerró a $1.538,39, mientras que el contado con liquidación (CCL) terminó en $1.606,41. En la city porteña, en tanto, el dólar blue se mantuvo en $1.550 para la venta, de acuerdo con el relevamiento citado.

Qué espera el mercado para el dólar

Los contratos de dólar futuro registraron bajas de hasta 0,3% durante la jornada. Las expectativas del mercado apuntan a un tipo de cambio mayorista de alrededor de $1.540 para fines de octubre y cercano a $1.597 en diciembre.

El economista Javier Giordano señaló que el volumen operado fue de US$413 millones, el nivel más bajo desde el 7 de noviembre y por debajo del promedio mensual, ubicado en torno a los US$518 millones.

El especialista también destacó el importante movimiento registrado en instrumentos dólar linked soberanos. Entre los bonos D30O6 y D30N6 se negociaron más de US$115 millones en operaciones PPT T+1, según detalló.

El Banco Central aceleró las compras de dólares

Otro de los datos relevantes de la jornada estuvo relacionado con la intervención del Banco Central, que viene aumentando el ritmo de compras de divisas en el mercado oficial. Las reservas internacionales brutas volvieron a ubicarse por encima de los US$48.000 millones.

Durante la jornada, el BCRA adquirió US$35 millones, con lo que acumuló US$128 millones en las dos primeras ruedas de octubre. El organismo busca recomponer el ritmo comprador luego de un septiembre en el que las adquisiciones habían mostrado una dinámica más débil.

Con las operaciones realizadas durante 2026, las compras acumuladas por el Central alcanzaron los US$14.696 millones, mientras que el saldo positivo de la última semana llegó a US$369 millones, el registro semanal más elevado desde julio.

El escenario muestra así una mayor oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios, pese a la persistencia de una demanda elevada. Ahora, la atención del mercado estará puesta en si el mayor ritmo de compras del BCRA puede mantenerse durante octubre y cómo impactará sobre la evolución del dólar en las próximas semanas.