    • 8 de octubre de 2026 - 17:22

    Junto al agro y la energía: la minería volvió a crecer y ya acumula una suba del 7,9% en el año

    Según el INDEC, el sector registró una suba interanual del 8,4% en agosto y acumula un incremento del 7,9% en el año. La extracción de sal y minerales metalíferos lideraron las subas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La actividad minera continúa consolidándose como uno de los motores de la economía nacional. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) registró una suba interanual del 8,4% en agosto, encadenando un período de crecimiento sostenido.

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    Con este nuevo incremento, la actividad acumuló un aumento del 7,9% entre enero y agosto de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, impulsada por un desempeño positivo que se mantuvo de manera ininterrumpida durante todos los meses del año.

    En la comparación mensual desestacionalizada, el sector anotó una suba del 1,9% respecto a julio, posicionándose como el tercer mejor mes del año por detrás de junio (2%) y enero (2,1%), mientras que el índice de tendencia-ciclo mostró un avance del 0,2%.

    Resultados dispares entre las subclases

    A pesar del buen rendimiento general del sector que junto al agro y la energía se posiciona entre los de mejor desempeño económico, las distintas ramas del índice mostraron realidades contrastantes.

    La extracción de sal lideró las subas interanuales con un impresionante 76,2% (acumulando un 96,3% en el año), seguida de cerca por la extracción de minerales metalíferos no ferrosos y hierro (65,7%) y la explotación de minas y canteras n.c.p. (48,4%). La extracción de petróleo crudo también acompañó con un alza del 14,4%.

    En el extremo opuesto se ubicó la extracción de piedra caliza y yeso, que sufrió una fuerte contracción interanual del 41,9%. Otras caídas significativas se registraron en la extracción de arcilla y caolín (-23,1%), metales preciosos (-18,3%), rocas ornamentales (-18,2%) y gas natural (-1,7%).

    De esta manera, la minería ratifica su peso estratégico dentro de la matriz productiva nacional, combinando el fuerte dinamismo de segmentos clave con el sostenimiento general de la actividad.

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