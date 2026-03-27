El dólar blue en San Juan cerró estable, mientras que el dólar oficial tuvo un rebote

La tranquilidad que experimentó el dólar blue en San Juan se mantuvo este viernes. La moneda estadounidense cerró la semana estable y se comercializó a $1.360 para la compra, mientras que quienes deseaban adquirir tuvieron que pagar $1.460 . Esto es un poco más alto que en la city porteña, donde el precio se colocó en $1.420.

El dólar oficial se mantuvo por debajo de los $1.400 después del fin de semana largo

El dólar oficial operó en mínimos en más de un mes y cerró a $1.370: el dólar blue en San Juan se mantuvo

Distinto fue el comportamiento del dólar oficial , que rebotó fuerte en el segmento mayorista , pero no logró revertir la caída del inicio de semana y anotó su tercera baja periódica consecutiva. Pese a esto, el esquema no está exento de riesgos, ya que varios expertos advierten que la apreciación del tipo de cambio podría acrecentarse , como así también la posibilidad de una corrección abrupta .

En el segmento mayorista , el dólar subió $14,50 a $1.382,50, y la brecha con el techo de la banda cambiaria ($1.649,13) se ubicó en 19,3%. En concreto, el tipo de cambio oficial cerró la semana con una baja de $8 y se dirige a finalizar marzo en rojo.

Los contratos de dólar futuro cerraron con subas generalizadas de hasta el 1%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.388,50 en el cierre de marzo .

Por su parte, en el Banco Nación (BNA) la cotización minorista avanzó a $1.405. Así, el dólar tarjeta o turista , equivalente al minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.826,50.

Entre los financieros las subas son más pronunciadas, el dólar MEP operó a $1.421,35, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.470,12.

El BCRA liberará encajes y continúa con la compra de dólares

El Banco Central (BCRA) volvió a intervenir el Mercado Libre de Cambios (MLC) con compras de dólares por u$s57 millones el pasado jueves. Pese a esto, las reservas brutas cayeron y tocaron un mínimo de casi tres meses, para el que hay que remontarse al pasado 5 de enero de este año.

Así, las reservas brutas registraron esta jornada un retroceso de u$s296 millones y bajaron por primera vez en la semana hasta los u$s43.536 millones. Desde el retorno a las ruedas cambiarias tras el fin de semana largo, los activos internacionales del BCRA acumulan un retroceso de u$s272 millones y se enfilan cerrar su tercera semana en caída.

En tanto, las reservas netas se situaron este jueves en un negativo de u$s1.855 millones, según datos del economista de OPEN, Federico Machado, mientras que las "supernetas" alcanzaron un negativo de 3.436 millones.

El BCRA ayer también comunicó que bajará los encajes a partir de abril, en pos de inyectar más liquidez en la economía y darle impulso a una actividad que crece solo en algunos sectores, poco intensivos en empleo.

El mercado espera que esto favorezca una reducción de las tasas de interés, aunque eso también podría implicar un menor interés por el carry trade y, por lo tanto, mayor demanda de dólares.