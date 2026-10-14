    • 14 de octubre de 2026 - 18:02

    El dólar blue en San Juan se vendió a $1.570 y el mayorista subió levemente

    La cotización informal en la provincia se ubicó en $1.510 para la compra y $1.570 para la venta.

    Dólar blue en San Juan.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dólar blue en San Juan se comercializó a $1.570 para la venta y $1.510 para la compra, en una jornada marcada por movimientos moderados en el mercado cambiario nacional. Mientras la cotización informal local se mantuvo por encima de los valores registrados en la city porteña, el dólar mayorista avanzó levemente, aunque no logró recuperar todo lo perdido durante los primeros días hábiles de la semana.

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    La cotización sanjuanina volvió a mostrar una diferencia con el mercado paralelo nacional, donde el dólar blue cerró a $1.550 para la venta y $1.530 para la compra. De esta manera, quienes buscan comprar dólares en la plaza local encontraron un valor de venta $20 superior al registrado en Buenos Aires, mientras que el precio de compra en San Juan fue $20 inferior.

    A cuánto cotizó el dólar oficial en San Juan y el resto del país

    En el mercado oficial, el dólar minorista se ubicó en $1.535 para la venta en el Banco Nación, una referencia que también permite dimensionar la diferencia con la cotización informal sanjuanina. En la provincia, el blue se ofreció $35 por encima de ese valor.

    Por su parte, el dólar mayorista cerró en $1.513, tras la leve recuperación de la jornada. Sin embargo, durante los dos primeros días hábiles de la semana acumuló una caída de $4, de acuerdo con datos del mercado financiero.

    Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP operó cerca de los $1.539,94, mientras que el contado con liquidación (CCL) finalizó en torno a los $1.612,10. En tanto, el dólar tarjeta se ubicó en $1.995,50 para los consumos alcanzados por esa cotización.

    El techo de la banda cambiaria llegará a casi $2.000

    Otro de los datos que sigue de cerca el mercado es la actualización de las bandas cambiarias, luego de que la inflación de septiembre registrara una suba del 1,93% mensual. El mecanismo establecido por el Banco Central contempla ajustes graduales de los límites en función de la evolución de los precios, con un rezago de dos meses.

    Según las proyecciones informadas, el techo de la banda cambiaria alcanzará los $1.950,97 al cierre de octubre y llegará a $1.989,12 el último día hábil de noviembre. El límite superior se actualiza diariamente, por lo que no se produce un salto automático al comienzo de cada mes.

    En paralelo, el mercado de futuros proyecta un dólar mayorista de $1.526 para fines de octubre y de $1.582,50 para diciembre. Estas estimaciones se dan en un escenario de relativa estabilidad cambiaria, con cotizaciones paralelas que muestran variaciones acotadas y una brecha que continúa bajo seguimiento de los operadores.

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