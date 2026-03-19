El dólar oficial se mantuvo debajo de los $1.400 y el dólar blue en San Juan cerró en $1.470

El dólar oficial se mantuvo sin cambios, en un contexto de compras sostenidas del Banco Central. El dólar blue en San Juan continúa estable.

El dólar mayorista tuvo un alza récord de 12 centavos pero no superó los 61 pesos

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El dólar oficial subió en el segmento mayorista, pero se sostuvo por debajo de la franja de los $1.400. En lo que va de la semana, la divisa estadounidense retrocedió $5,50 y la distancia con el techo de la banda quebró un nuevo máximo en lo que va de 2026.

El tipo de cambio mayorista avanzó $0,50 hasta los $1.394,50. Con este nivel, la cotización se posiciona a 17,4% del techo de la banda cambiaria, que este miércoles se ubicó en $1.637,01. El volumen operado en el segmento contado superó los 590,5 millones de dólares.

En tanto, los contratos de dólar futuro alternaros subas y bajas leves. El mercado "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.406 para fines de marzo. En total, las operaciones de la jornada totalizaron los 1.119 millones de dólares.

A nivel minorista, el dólar volvió a cerrar a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,5. En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), este promedió los $1.420,41.