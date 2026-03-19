El dólar oficial se mantuvo debajo de los $1.400 y el dólar blue en San Juan cerró en $1.470

El dólar oficial subió en el segmento mayorista, pero se sostuvo por debajo de la franja de los $1.400. En lo que va de la semana, la divisa estadounidense retrocedió $5,50 y la distancia con el techo de la banda quebró un nuevo máximo en lo que va de 2026.
El tipo de cambio mayorista avanzó $0,50 hasta los $1.394,50. Con este nivel, la cotización se posiciona a 17,4% del techo de la banda cambiaria, que este miércoles se ubicó en $1.637,01. El volumen operado en el segmento contado superó los 590,5 millones de dólares.
En tanto, los contratos de dólar futuro alternaros subas y bajas leves. El mercado "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.406 para fines de marzo. En total, las operaciones de la jornada totalizaron los 1.119 millones de dólares.
A nivel minorista, el dólar volvió a cerrar a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,5. En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), este promedió los $1.420,41.
Por otro lado, los dólares paralelos cotizan con leves bajas. El dólar MEP operó a $1.419,77, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.466,86. El dólar blue cayó a $1.430 para la venta, mientras que en San Juan cerró en $1.470.