El dólar oficial tuvo la mayor suba en tres semanas, el CCL roza los $1.500 y la brecha sigue en dos dígitos La reimposición de las restricciones cruzadas y las fuertes compras de divisas por parte del Tesoro impulsaron la suba de los dólares paralelos.

El dólar oficial avanzó lunes 29 de septiembre pese la fuerte liquidación. El volumen operado en el segmento mayorista fue el segundo más alto del mes. A su vez, el CCL roza los $1.500 y la brecha, desde el viernes pasado, es de dos dígitos. Es que el Gobierno buscó frenar un “rulo” y reimpuso las restricciones cruzadas, lo que generó un efecto en el precio de los tipos de cambio y las fuertes compras de divisas por parte del Tesoro.

En ese marco, el dólar spot cerró a $1.351/$1.360 por unidad, $34 arriba del cierre del viernes pasado. El volumen operado en el segmento mayorista fue de u$s869.712 millones y en futuros u$s1.976 millones.

Es importante recordar que el dólar oficial en el Banco Nación cerró en $1.380 para la venta el lunes. El dólar blue, se ubicó en $1.430, con una brecha que cayó del 5,2%. El MEP opera en $1.451,14, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) lo hace en $1.490,20 con la brecha en torno al 9,5%.

A su vez, los futuros se volvieron a recalentar y cerraron el lunes con alzas generalizadas. El contrato a octubre operó con una TNA cercana al 70%, subió 1,8% y en este plazo se ubicó a $1.431 mientras que para fin de año se elevó 2,7% a $1.559.

El economista Gabriel Caamaño de Outlier expresó: “Todo indica que hubo más oferta por afuera, a menos que sorprenda CIARA, con lo cual deberíamos tener compras en bloque del Tesoro. Veremos si más o menos que el viernes”.

El impacto del “cepo al rulo” y las compras del Tesoro

La decisión de impedir por 90 días la compra de dólares financieros a quienes accedan al mercado oficial tuvo un efecto inmediato. Gracias a las liquidaciones del agro y las restricciones cambiarias del viernes, las reservas brutas del Banco Central (BCRA) crecieron u$s1.889 millones el viernes, lo cual significó el mayor incremento diario desde el 4 de agosto pasado, para superar los u$s41.000 millones.

Esto fue producto, fundamentalmente, de las compras del Tesoro, que alcanzaron los u$s1.345 millones, confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en una jornada en la que el BCRA reinstauró una medida del cepo al dólar (restricción cruzada) para cortar con un rulo financiero.

Hoy es el último día de fuertes liquidaciones del agro y se espera que el Tesoro vuelva a comprar fuerte, que le permita acumular lo suficiente para pagar los vencimientos de enero.

Según cálculos de la consultora 1816, entre este lunes y martes el sector agroexportador debería liquidar alrededor de u$s2.700 millones, completando así un flujo total estimado en u$s6.300 millones. “Si el Tesoro mantiene el ritmo de compras actual —equivalente al 77% de lo liquidado—, terminará esta etapa con adquisiciones cercanas a u$s3.800 millones”, estimaron.

La consultora también destacó la importancia de que el menú de instrumentos ofrecido por la Secretaría de Finanzas en la última licitación incluyera bonos dólar linked, lo que permite canalizar la demanda de cobertura cambiaria.

En conclusión, la mayoría de los analistas prevé que la brecha cambiaria permanecerá elevada, como reacción a las restricciones implementadas el viernes pasado.