Eliminación del impuesto al lujo en autos 0km: Peugeot, BMW y MINI anuncian rebajas de hasta 30.000 dólares

Cada vez son más las automotrices que anuncian fuertes recortes en sus precios tras la eliminación de la segunda escala del impuesto interno, más conocido como "impuesto al lujo". Las últimas en acoplarse son Peugeot , BMW y MINI, con rebajas en autos 0km que llegan hasta los 30.000 dólares .

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La primera en anunciar nuevos valores a principios de marzo fue Ford y mostró recortes de hasta 26.000 dólares, en el que también se incluyen beneficios del acuerdo comercial con los Estados Unidos.

Luego siguió Toyota y su división de lujo, Lexus. En el primer caso, las rebajas se vieron en dos modelos, con cifras que cayeron hasta 25.000 dólares y de hasta 38.000 dólares para la marca más exclusiva. Lo mismo hizo Mercedes-Benz, a través de su importador, Prestige Auto, que anunció recortes por más de 50.000 dólares.

Recordemos que el impuesto interno que quedaba vigente se aplicaba sobre modelos que tenían un precio de lista superior a los 121 millones de pesos. Esos vehículos eran cargados con un 18%.

En el caso de la marca de los cuatro anillos, lo que hizo fue difundir la lista de precios que tendrá vigencia a partir de abril, que muestra rebajas promedio del 12,3% en los autos que estaban alcanzados por el impuesto, aunque hay un ejemplo que baja un 17%.

Peugeot anunció nuevas rebajas

Peugeot publicó una actualización de precios para sus modelos más caros. Hablamos de los nuevos Peugeot 3008 GT, 5008 GT y 408 GT, que se lanzaron en el país el año pasado.

Los nuevos valores, ya vigentes, son los siguientes:

408 GT: $ 64.945.500 (recibió un descuento de $ 9.704.500)

3008 GT: $ 66.249.000 (descuento de $ 11.691.000)

5008 GT: $ 70.717.800 (descuento de $ 11.512.200)

BMW y MINI también rebajaron

Por su parte, BMW y MINI (pertenece al Grupo BMW) también anunciaron importantes rebajas que entrarán en vigencia a partir del 1° de abril.

En el caso de la automotriz alemana, la mayor reducción se aplica en los modelos M5, X6 M Competition y X7 M50i, cuyos precios recibirán una poda de 30.000 dólares.

Mientras que porcentualmente la mayor reducción se aprecia en el X4 xDrive30i (19%). La marca destaca que la rebaja también alcanza a modelos que no estaban afectados por el Impuesto Interno, como el 118 Advantage (-2%), el 320i (-1%) y el X1 sDrive18i xLine (-1,5%).

BMW M5 recibirá una rebaja de US$ 30.000BMW M5 recibirá una rebaja de US$ 30.000

118 Advantage: US$ 47.900 (descuento US$ 1.000)

M135 xDrive: US$ 71.900 (descuento US$ 8.000)

M240i xDrive: US$ 83.500 (descuento US$ 4.400)

320i: US$ 61.400 (descuento US$ 500)

330i: US$ 73.900 (descuento US$ 8.600)

M340i xDrive: US$ 87.900 (descuento US$ 10.000)

430i Coupé: US$ 74.900 (descuento US$ 9.600)

Z4 sDrive30i: US$ 106.900 (descuento US$ 5.000)

550e: US$ 139.900 (descuento US$ 20.000)

760i xDrive: US$ 227.900 (descuento US$ 22.000)

M2 Coupé Competition: US$ 127.900 (descuento US$ 12.000)

M5: US$ 199.900 (descuento US$ 30.000)

X6M Competition: US$ 234.900 (descuento US$ 30.000)

X1 sDrive18i xLine: US$ 61.900 (descuento US$ 1.000)

X1 xDrive20i: US$ 71.900 (descuento US$ 6.000)

X1 xDrive25e:US$ 79.900 (descuento US$ 10.000)

X2 xDrive30: US$ 74.900 (descuento US$ 5.000)

iX2 30 xDrive: US$ 87.900 (descuento US$ 9.000)

X3 20 xDrive: US$ 82.900 (descuento US$ 9.000)

X3 M50: US$ 125.900 (descuento US$ 12.000)

X4 xDrive30i: US$ 86.100 (descuento US$ 20.800)

X5 xDrive40i: US$ 159.900 (descuento US$ 20.000)

X6 xDrive40i MSport: US$ 169.900 (descuento US$ 20.000)

X7 M60I: US$ 229.900 (descuento US$ 30.000)

Mini Aceman. El modelo eléctrico tiene una potencia de 218 CV y una autonomía declarada de 408 km. Mini Aceman. El modelo eléctrico tiene una potencia de 218 CV y una autonomía declarada de 408 km.

Por otra parte, el MINI Aceman SE, el modelo eléctrico de la marca inglesa, es el único afectado por el impuesto interno. Su precio se reduce un 10%, quedando en US$ 62.990.

Cómo impacta la quita del Impuesto al lujo

El año pasado, el gobierno de Javier Milei suspendió la aplicación de la primera escala y redujo el impacto de la segunda del impuesto interno, al llevarla del 35% al 18%. Ahora, con la sanción de la reforma laboral, el gravamen se ha eliminado.

Se trataba de un tributo que existe desde la década del 90 pero que fue modificada en enero de 2014, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se habían establecido establecido para "defender la industria nacional" y frenar la salida de dólares. Sin embargo, con el tiempo terminó impactando en vehículos fabricados en el país y de gama media.

El resultado de la medida ya se empieza a ver, a pesar de que todavía no se ha implementado, algo que se espera para abril. De todos modos, se especula que habrá bajas promedio de entre el 12% y el 15% para aquellos modelos que estaban alcanzados por el gravamen.