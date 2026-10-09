Empresas sanjuaninas podrán hacer negocios con compradores internacionales en Argentina Alimenta 2026

Las empresas sanjuaninas del sector agroalimentario tendrán la posibilidad de participar en la Ronda de Negocios Internacional Argentina Alimenta 2026, un encuentro que buscará vincular a productores y compañías argentinas con compradores de distintos mercados del mundo.

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La actividad se desarrollará del 17 al 19 de noviembre en La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la convocatoria fue difundida por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan.

Organizado por PromArgentina, el evento apunta a generar oportunidades comerciales para las empresas nacionales mediante reuniones con importadores, distribuidores, supermercados y tiendas especializadas del exterior . La iniciativa representa una alternativa para que las firmas locales presenten sus productos, establezcan contactos comerciales y exploren posibilidades de exportación.

La participación estará sujeta a un proceso de selección. Una vez completada la preinscripción, el equipo de PromArgentina evaluará las solicitudes y confirmará cuáles son las empresas habilitadas para formar parte de la ronda de negocios.

Uno de los requisitos centrales es contar con un representante que tenga dominio del idioma inglés, ya que las reuniones comerciales se desarrollarán principalmente en esa lengua y no habrá un servicio de interpretación permanente.

Las empresas seleccionadas accederán a la plataforma digital BTBOX, donde podrán consultar los perfiles de los compradores internacionales y gestionar solicitudes de reuniones. El sistema permitirá organizar encuentros individuales en función de los intereses comerciales de cada participante.

El costo de inscripción será de 200 dólares, aunque el pago solo se exigirá a las empresas que consigan al menos una reunión confirmada por un comprador. La inscripción incluye el acceso a la plataforma, la posibilidad de coordinar encuentros comerciales individuales, las acreditaciones para los representantes y el acompañamiento del equipo de PromArgentina.

Cómo inscribirse a la ronda de negocios

Las firmas interesadas en participar deberán completar el formulario de preinscripción disponible en internet. Luego, tendrán que esperar la evaluación de sus solicitudes y la confirmación de su selección por parte de los organizadores.

El formulario está disponible en el siguiente enlace: Preinscripción a Argentina Alimenta 2026

La convocatoria busca acercar a las empresas sanjuaninas a nuevos compradores y facilitar el desarrollo de vínculos comerciales internacionales. Para el sector agroalimentario provincial, la ronda representa una oportunidad para explorar mercados, ampliar su red de contactos y evaluar alternativas de crecimiento mediante las exportaciones.