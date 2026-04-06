En 2026, el cobre contratará más profesionales y advierten que competirá con el oro

La consultora Adecco, especializada en empleo minero, elaboró un informe que muestra que d urante este 2026 el empleo minero vivirá una etapa de expansión. Lo que se vio en San Juan este primer semestre, con la contratación de los primeros 60 operadores de maquinaria pesada para Vicuña, podría ampliarse, con una expectativa de que los puestos de trabajo aumenten entre un 4 y un 10% en el año.

Los datos que revelaron el informe plantean que el cobre será el sector de mayor impulso en el mediano y largo plazo, mientras que a nivel nacional el litio seguirá liderando en el corto plazo. Para San Juan, estas condiciones tendrán dos resultados principales: por un lado se espera que los nuevos proyectos metalíferos locales generen más oportunidades, pero también podría haber una f uerte competencia con los productores de oro que ya están en actividad.

Esto se debe a que las oportunidades que genera el sector están muy vinculadas al tipo de mineral de cada proyecto. En ese sentido, con la perspectiva de que el cobre requiera de más personal capacitado y con experiencia, el oro y la plata podrían perder parte de sus trabajadores especializados. Esto se debe a que la minería cuprífera tiene métodos más similares a los de los metales preciosos.

En cuanto a los perfiles y qué tipo de filtros pueden limitar el ingreso de personal, la responsable del área, Érica Ibarra, explicó que quienes buscan trabajo en minería no solo deben concentrarse en las capacidades específicas, sino también en su salud. “Las personas físicamente y emocionalmente tienen que estar aptas para hacer trabajo de roster”, explicó.

Según los datos que reveló el informe de Adecco, si bien el litio tendrá un mayor movimiento en el corto plazo, a mediano y largo el cobre será protagonista no solo en San Juan, sino también en el NOA. Los tres proyectos clave en el empleo son Vicuña, Los Azules y Taca Taca, este último en Salta.

Si bien se trata de avances que tienen plazos más largos, el hecho de que necesiten más infraestructura y tengan montos de inversión más altos implicarán mayor toma de mano de obra. Solo Vicuña tiene perspectivas de alcanzar un pico de toma de mano de obra de alrededor de 15.000 personas durante su construcción, que se realizará entre 2026 y 2030.

“Lo que se espera es un crecimiento sostenido”, detalló la especialista. Pero a su vez advirtió que mientras se empiezan a generar las vacantes, “las empresas tienen mucho cuidado con el manejo de las expectativas”, aseguró, concentrándose en las localidades inmediatas.

Por eso, explicó, es importante tener en cuenta cuáles serán los roles para la primera etapa, que inicia en este 2026. Durante los próximos meses se espera que las empresas mineras se concentren en roles especializados y de alto nivel de capacitación, entre ellos los puestos “senior”, que incluyen además experiencia dentro de la industria en roles medios o altos.

En este sentido, las profesiones más buscadas serán ingenieros (que presentan una rotación muy alta de cerca del 21%), geólogos, operadores de maquinaria pesada, técnicos mecánicos o eléctricos, especialistas en seguridad y perfiles digitalizados en automatización y datos.

Además de la profesión, aseguró Ibarra, la industria primero buscará perfiles quee “haya tenido experiencia en trabajo con roster y en minería metalífera a cielo abierto y subterránea, según el tipo de proyecto”.

Trabajadores del oro, los más buscados

La especialización que necesitará la industria del cobre generará cambios en el mercado laboral minero, sobre todo durante las primeras fases de desarrollo. Es que los perfiles especializados y con experiencia son en general los más escasos y por eso los proyectos de cobre buscarán convocar incluso a aquellos que ya están en otros proyectos.

Así, las minas de oro y plata, que están concentradas en San Juan y Santa Cruz, podrían enfrentar un fuerte desafío de rotación del personal, si las minas de cobre en desarrollo logran contratar a sus trabajadores. Esto ya estaba en discusión en San Juan, hace años, desde Veladero reconocieron que los proyectos de cobre podrían generar migración entre trabajo.

A su vez, al haber en SAn Juan en este momento cuatro proyectos de oro activo (Veladero, Gualcamayo, Casposo y Hualilán), se convierte en una zona de interés no solo de los productores de cobre locales. Es que en el NOA hay dos grandes proyectos de este metal muy avanzados que pueden tentar a especializados locales: MARA en Catamarca y Taca Taca en Salta.

Formación de operarios, el siguiente paso

Si bien las minas de cobre se encuentran todavía lejos de la producción, con Los Azules con fecha posible en 2029 y Vicuña en 2030, Ibara aseguró que en el mediano plazo se empezarán a generar oportunidades para los menos especializados, en el sector de operaciones y construcción.

Para poder cumplir con la cantidad de plazas necesarias, las industrias “se enfocarán en la preparación de sus propios operadores”. Esto se vio en el caso de la contratación de Vicuña, de 60 personas. Durante semanas trabajaron con los seleccionados para poder formarlos en las necesidades y prácticas del proyecto.

A su vez, remarcó que hay otras industrias que se sumarán a la cadena de valor y en el informe detallaron cuáles serán las de mayor demanda, incluso desde la fase de construcción. De este grupo la de mayor influencia en la industria minera es la industria manufacturera, le siguen construcción, comercio, servicios profesionales, petróleo y gas y finalmente transporte y logística. Todas estas también ampliarán su mano de obra empleada.