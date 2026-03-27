    • 27 de marzo de 2026 - 08:52

    En medio de la crisis implementan medidas que implicarán alivio fiscal para el riego agrícola en San Juan

    El EPRE anunció que regirá de manera inmediata una reducción de la alícuota de IVA a la provisión de energía eléctrica utilizada en sistemas de riego con destino al sector agroindustrial.

    Reducirán alícuotas para riego agrícola.

    Reducirán alícuotas para riego agrícola.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ente Provincial Regulador de Electricidad (E.P.R.E.) puso en marcha los mecanismos para garantizar la inmediata aplicación de los beneficios tributarios contemplados en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en beneficio de los productores de San Juan, en orden de lograr una reducción de alícuota de IVA.

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    Trabaja conjuntamente con Autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación (Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Industria, Comercio y Servicios) y del Ministerio Infraestructura, Agua y Energía (Dirección de Recursos Energéticos), lleva adelante hoy una sesión de trabajo técnico con representantes de las Cámaras Agroindustriales.

    Se inician las tareas para establecer protocolos de validación expeditivos, que garanticen el efectivo e inmediato traslado del beneficio (alícuota IVA 10,5%), al costo final de la energía de los suministros beneficiarios, eliminando redundancias burocráticas.

    El E.P.R.E. instruirá y supervisará la adecuación de los sistemas de facturación de las Distribuidoras, para reflejar la reducción del IVA de forma directa y auditable en el medidor del productor.

    La medida nacional atiende a mitigar el impacto del componente energético en la estructura de costos del Servicio Eléctrico en sistemas y/o equipos de riego con destino al sector agroindustrial.

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