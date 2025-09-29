EPRE inició un sumario a Naturgy por los cortes de servicio del último ventarrón: a la fecha hay 237 hogares sin luz Las ráfagas llegaron hasta casi los 100 km/h.

La tormenta de viento del día viernes 26 de septiembre ocasionó daños en la infraestructura del servicio eléctrico que están a cargo de la distribuidora Naturgy, afectando la continuidad y calidad del abastecimiento.

Desde el momento del inicio del temporal, el EPRE ha seguido en informes horarios la evolución de las acciones de subsanación de las situaciones de seguridad pública, así como las tareas responsabilidad de las distribuidoras para la restitución del normal servicio de electricidad.

Los registros hasta las 13:30 de hoy, dan cuenta de la existencia de 237 suministros que permanecen afectados (0,092 % del total).

Así las cosas, el Ente Regulador inició un procedimiento de sumario administrativo contra Naturgy San Juan S.A., orientado a “precisar la eventual existencia de incumplimientos a las previsiones legales, contractuales y reglamentarias vigentes”.

Luego de recabar la información respectiva, formulados los cargos en el sumario en instrucción, que garantizan el derecho de defensa de la Distribuidora, el EPRE aseguró que se aplicarán las sanciones que establece el Contrato de Concesión para los incumplimientos que se acrediten.