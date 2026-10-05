Flybondi, cada vez peor: pidió concurso preventivo para evitar la quiebra

Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores , una herramienta judicial con la que intentará renegociar sus deudas y evitar que la profundización de su crisis termine en una quiebra. La decisión llega después de meses de cancelaciones, reclamos laborales, embargos y una parálisis operativa que este lunes cumplía 57 días sin vuelos .

La presentación fue realizada el viernes y este lunes el expediente quedó asignado al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°24 , a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, con intervención de la Secretaría N°47. El procedimiento no significa que la compañía haya quebrado: por el contrario, busca ordenar las obligaciones acumuladas, negociar con los acreedores y generar condiciones para intentar sostener la actividad.

El escenario tiene un impacto particular en San Juan , donde Flybondi había llegado en septiembre de 2024 como la primera compañía low cost en operar regularmente en la provincia. La promesa inicial de sumar competencia y alternativas más económicas quedó progresivamente atravesada por demoras y cancelaciones hasta desembocar en la actual paralización.

El objetivo inmediato de Flybondi será conseguir que la Justicia habilite el proceso concursal para establecer un punto de corte sobre sus obligaciones y comenzar una negociación con sus acreedores. Uno de los interrogantes centrales será demostrar que puede sostener una estructura operativa suficiente mientras se desarrolla ese proceso, algo especialmente sensible después de casi dos meses sin realizar vuelos.

La reducción de la compañía fue drástica. Actualmente conserva tres aeronaves en el país, todas sin operar , mientras que otras diez fueron devueltas a las empresas propietarias que se las habían alquilado. Al mismo tiempo, la página web volvió a quedar fuera de servicio, afectando la venta y gestión de reservas.

A la crisis operativa se sumaron las dificultades financieras. Entre agosto y septiembre, las cuentas de la empresa fueron embargadas por ARCA y ANAC por deudas superiores a $1.500 millones en cada caso. También existen reclamos de proveedores, exempleados e indemnizaciones pendientes. El Hotel Presidente, por ejemplo, reclama alrededor de $660 millones por servicios prestados.

Según un relevamiento del sitio especializado Failbondi, durante 2026 la empresa acumuló alrededor de 2.400 vuelos cancelados y unos 383.000 pasajeros afectados. El mismo registro sostiene que desde comienzos del año persistieron reclamos por devoluciones de dinero de servicios que finalmente no se realizaron.

San Juan: de la llegada de la low cost a casi la mitad de las partidas canceladas

La situación actual marca un fuerte contraste con el desembarco de la empresa en San Juan. Flybondi comenzó a operar en la provincia el 2 de septiembre de 2024, abriendo por primera vez el mercado local a una compañía de bajo costo y conectando el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento con Buenos Aires.

Los primeros indicadores de problemas aparecieron durante 2025. Entre enero y agosto de ese año se registraron 333 vuelos de Flybondi con origen o destino en San Juan: 25 fueron cancelados y 170 tuvieron demoras superiores a los 30 minutos. Es decir, en aquel período aproximadamente uno de cada 13 servicios terminó suspendido y la puntualidad rondó apenas el 44,5%.

Pero el deterioro se aceleró durante 2026. Entre marzo y mayo se habían programado 105 operaciones entre arribos y partidas vinculadas con San Juan y 34 fueron canceladas, equivalente al 32,4%. El número fue todavía más contundente al analizar exclusivamente las salidas desde la provincia: 24 de los 53 vuelos previstos no despegaron, el 45,3% del total.

En otras palabras, durante ese trimestre casi uno de cada dos vuelos que debía salir del aeropuerto sanjuanino fue cancelado. La irregularidad precedió a los episodios de junio, cuando la compañía volvió a suspender consecutivamente servicios entre Buenos Aires y San Juan en medio de problemas de disponibilidad de aeronaves y pagos a proveedores.

Casi dos meses sin Flybondi en San Juan

La paralización terminó siendo total y Flybondi acumula 57 días sin realizar ningún vuelo, por lo que la conexión de la compañía con San Juan permanece también inactiva desde hace casi dos meses. Medios provinciales ya habían advertido en agosto que la falta de operaciones nacionales estaba dejando sin servicio a pasajeros con origen o destino en la provincia.

La crisis había generado tal incertidumbre sobre la continuidad de la ruta que en junio ya se conoció la llegada de JetSmart a San Juan. La nueva low cost desembarcó en la provincia en medio de las dudas sobre el futuro de Flybondi y con la intención de ampliar la oferta de conexiones con Buenos Aires.

El concurso preventivo abre ahora una nueva instancia. Flybondi deberá demostrar ante la Justicia que existe una posibilidad concreta de reorganizar sus obligaciones y recuperar la actividad. Hasta el momento, la empresa no está declarada en quiebra, pero el proceso busca precisamente impedir que los reclamos de acreedores y el deterioro financiero terminen llevando a ese escenario.