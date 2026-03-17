    • 17 de marzo de 2026 - 18:51

    Freno judicial a la reforma: suspenden cambios clave en la Justicia laboral

    Un juez bloqueó el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires y complicó la reforma. El Gobierno deberá responder en medio de la polémica.

    La Justicia laboral quedó en el centro de la polémica tras el fallo que frenó la reforma.

    La Justicia laboral quedó en el centro de la polémica tras el fallo que frenó la reforma.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo conflicto sacude al Gobierno tras un fallo que impacta de lleno en la reforma impulsada por Javier Milei. La decisión judicial, enmarcada en la Justicia laboral, suspendió una medida clave y abrió un frente de tensión con el Poder Ejecutivo.

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    El juez laboral Herman Mendel resolvió frenar el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por el gremio de judiciales. La resolución suspende la aplicación de parte de la reforma hasta que haya una sentencia definitiva.

    Justicia laboral: qué frenó el juez

    El fallo detuvo los efectos del acuerdo que buscaba transferir funciones judiciales desde el ámbito nacional a la Ciudad. La medida no declara inconstitucional la ley, pero sí bloquea su implementación de manera inmediata, generando un fuerte revés para el Gobierno.

    Uno de los puntos más críticos señalados por el magistrado fue que el proceso no habría respetado los mecanismos legales vigentes, en especial lo establecido en la Ley Cafiero. Además, remarcó la falta de intervención de la Comisión Bicameral, un requisito clave en este tipo de decisiones.

    El reclamo fue impulsado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que advirtió sobre posibles perjuicios para los trabajadores judiciales y cuestionó la legalidad del procedimiento aprobado por el Congreso.

    Ahora, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar la medida, mientras que el juez le dio un plazo de tres días para presentar un informe y responder a la demanda. En paralelo, también se discute qué fuero debe intervenir en el caso.

    El fallo introduce incertidumbre en la aplicación de la reforma y abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y el ámbito judicial, con impacto directo en el funcionamiento del sistema laboral.

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