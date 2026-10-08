La inflación porteña volvió a subir en septiembre y llegó al 1,8%

El índice cortó la desaceleración de agosto y acumuló 23,7% en los primeros nueve meses del año. La variación interanual quedó en 32,9%.

La inflación en CABA subió al 1,8% en septiembre y cortó la desaceleración que había mostrado en agosto.

La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) volvió a acelerarse en septiembre y se ubicó en 1,8%, una décima por encima del 1,7% registrado en agosto. De esta manera, el índice porteño interrumpió la baja del mes anterior y acumuló un aumento de 23,7% en lo que va de 2026.

En la comparación con septiembre del año pasado, el incremento del costo de vida fue de 32,9%, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. El dato porteño funciona además como una de las referencias previas al índice nacional que difundirá el INDEC el próximo martes 13 de octubre.

Qué empujó la inflación en septiembre Entre los rubros con mayor incidencia aparecieron Vivienda, alimentos, Salud y Educación, que en conjunto explicaron casi dos tercios del incremento mensual. Educación encabezó las subas con 2,9%, impulsada por los aumentos en las cuotas de colegios privados, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 2,3%, principalmente por alquileres y expensas.

Salud aumentó 2,2% por las actualizaciones de las prepagas. En alimentos, uno de los componentes más sensibles para los hogares, el avance estuvo alrededor del 2%, con una fuerte incidencia de verduras, tubérculos y legumbres, que subieron 11,3% durante el mes. También se registraron aumentos en carnes y lácteos.

Los servicios volvieron a mostrar una dinámica mayor que los bienes: subieron 2%, frente al 1,6% de los bienes. Este comportamiento tiene especial peso en la medición porteña, ya que la canasta de la Ciudad otorga una ponderación mayor a los servicios que el índice nacional.