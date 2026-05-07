    • 7 de mayo de 2026 - 21:22

    Los analistas que consulta el Banco Central proyectaron que la inflación de abril será de 2,6%

    El Revelamiento de Expectativas del Mercado ajustó sus proyecciones. Estimó que el dólar oficial rondará los $1.410 para finales del quinto mes.

    Según analistas que relevan el Banco Central la inflación de abril será del 2,6%

    Según analistas que relevan el Banco Central la inflación de abril será del 2,6%

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró sus nuevas estimaciones para la inflación y el dólar. Según los analistas, el IPC de abril alcanzó el 2,6% y proyectan que mayo rondará el 2,3%.

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    Los especialistas consultados por el BCRA proyectaron que el dólar oficial alcanzará los $1410 este mes. Así, los analistas pronostican que el tipo de cambio cerrará el 2026 en $1676.

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    Según el último informe del REM, las consultoras esperan que el tipo de cambio minorista cierre este mes a $1.410.

    • Hacia junio llegaría a $1.437, es decir, $44 menos que el cálculo anterior.
    • La proyección de los analistas para julio es de $1.460.
    • Para agosto, estimaron que el dólar podría estar en $1.500 y para septiembre, $1.453.

    A cuánto llegará la inflación en 2026

    Los analistas del REM estimaron que la inflación alcanzará los siguientes valores en los próximos meses:

    • Abril 2026: 2,6%
    • Mayo 2026: 2,3%
    • Junio 2026: 2,1%
    • Julio 2026: 2%
    • Agosto 2026: 1,8%
    • Septiembre 2026: 1,9%
    • Octubre 2026: 1,8%.

    Todas las proyecciones del REM para el 2026

    • Una inflación de 2,6% en abril; de 2,3% en mayo; de 2% en junio; 2% en julio; 1,8% en agosto; de 1,8% en septiembre y de 1,8% en octubre.
    • Un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,3% en el primer trimestre del 2026 y 1% para el segundo.
    • Un tipo de cambio nominal en $1410 por dólar para el promedio de mayo.
    • Un nivel de desempleo de 7,7% de la Población Económicamente Activa para el primer trimestre de 2026. Para el cuarto trimestre, los analistas ajustaron su estimación y proyectaron una tasa de 7,4%.
    • Para 2026, estimaron que el valor de las exportaciones (FOB) totalicen por un monto de US$93.235 millones e importaciones (CIF) en US$79.121 millones.
    • Superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) en $15,9 billones para 2026.
    • Una tasa TAMAR -en reemplazo de la Badlar- de bancos privados (promedio del rendimiento de los plazos fijos mayores al millón de pesos) para abril de 23,1% nominal anual.

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