Los analistas que consulta el Banco Central proyectaron que la inflación de abril será de 2,6%

El Revelamiento de Expectativas del Mercado ajustó sus proyecciones. Estimó que el dólar oficial rondará los $1.410 para finales del quinto mes.

Según analistas que relevan el Banco Central la inflación de abril será del 2,6%

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró sus nuevas estimaciones para la inflación y el dólar. Según los analistas, el IPC de abril alcanzó el 2,6% y proyectan que mayo rondará el 2,3%.

El dato del INDEC de la variación de precios del cuarto mes del año se conocerá el próximo jueves 14 de mayo.

Los especialistas consultados por el BCRA proyectaron que el dólar oficial alcanzará los $1410 este mes. Así, los analistas pronostican que el tipo de cambio cerrará el 2026 en $1676.

Dólar: qué va a pasar con la cotización en mayo y lo que resta de 2026 Según el último informe del REM, las consultoras esperan que el tipo de cambio minorista cierre este mes a $1.410.