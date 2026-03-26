Para el "Gurú del Oro", el precio récord de la onza movilizará toda la minería de San Juan

Gustavo Martínez, un economista que es presentado como “el Gurú del Oro” por haber acertado mucha de las conductas que hoy tiene el metal, visitó San Juan . En diálogo exclusivo con DIARIO DE CUYO dijo que le quedan todavía años a los buenos precios de la onza y que en la provincia puede generar más riqueza e impulsar otros proyectos, también de metales diferentes.

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Según dijo, el gran diferencial que plantea que los récords de pecios a nivel globa l, con valores que superaron los 5.200 dólares la onza, es más movimiento en la economía local. Dijo que San Juan llegó a este escenario “ bien posicionado porque tiene proyectos en marcha y sobre todo porque hay buenos resultados en estos proyectos” , explicó.

Citó que no solo está activo Veladero, sino que también entusiasma la posibilidad de que la mina Gualcamayo, que invertirá 665 millones de dólares, se reactivará con una gran cantidad de recursos y potencial para explorar más . Esto, sumado a los proyectos de menor tamaño como Hualilán y Casposo.

“Esto va a traducir el ciclo alcista en más riqueza para la comunidad y también se puede convertir en una nave nodriza para todo el país, porque si en San Juan funciona, ¿por qué en el resto no?”, reflexionó. Esto, dijo, puede ser una gran noticia para el país ya que “lo que más necesita es que los inversores confíen e inviertan”.

Además de este efecto hacia el resto de las provincias, puede apuntalar a otros proyectos que están en estados menos avanzados. “Se pueden aprovecha los recursos extras generado para abrir otras exploraciones , tanto de oro como de cobre, en zonas adyacentes y esto genera una especie de secuencia” , explicó.

Según dijo, la provincia tiene una oportunidad histórica gracias a que “empiezas a exportar otros recursos, se genera inercia y los buenos resultados te llevan a iniciar otros proyectos, que ya tienen un costo claramente definido. Agregó que en este contexto la existencia del RIGI es clave para motorizar inversiones.

Mano a mano con el Gurú del Oro

DIARIO de Cuyo habló en exclusiva con el economista, quien explicó que según su visión el mundo transita otro ciclo alcista del oro, que recién se encuentra en su primera mitad y puede durar algunos años más. Según dijo, es un momento clave, porque incluso si se termina el periodo en alza habrá una correción que podría generar un retroceso en el precio, pero siempre dejando un valor ventajoso, en especial para las minas de oro sanjuaninas.

¿Cómo resumirías lo que está pasando con el precio del oro y cuáles son los factores que determinan este valor tan atípico?

El oro se encuentra en una tendencia alcista muy potente dentro de lo que denomino el "gran ciclo histórico del oro". Estamos en el tercer gran ciclo desde el fin del patrón oro en 1971; este comenzó en 2022 y apenas estamos recorriendo su primer cuarto. Los factores principales son la pérdida acelerada del poder adquisitivo de las monedas fiat (dólar, euro, pesos), la falta de confianza en los estados y sus emisiones, los déficits fiscales crónicos y la inflación tanto real como subyacente. Es una "tormenta perfecta" para buscar refugio en activos confiables.

¿Cuándo terminan estos ciclos alcistas y qué sucede después?

Un ciclo termina cuando el mundo entra en una etapa de responsabilidad política y fiscal, lo cual suele ser forzado por el propio mal funcionamiento del sistema. Históricamente, vimos el fin de un ciclo en 1980 cuando la Reserva Federal subió los tipos de interés al 20% para frenar la inflación, lo que devolvió la confianza a la moneda fiat y depreció el oro. También termina cuando el coste de oportunidad de tener oro es muy elevado, por ejemplo, cuando las bolsas caen tanto que otros activos se vuelven más atractivos. Actualmente, estamos lejos de ese escenario porque las bolsas están en máximos y no hay señales de responsabilidad política.

¿Cuánto más puede durar este momento alcista?

Es complicado, pero estimo que estamos apenas al 30% o 40% del recorrido del ciclo. No sería extraño ver la onza de oro en los 10.000 dólares en los próximos dos o tres años. La tendencia seguirá siendo alcista hasta que el sistema se rompa por los excesos de endeudamiento y el estatismo, obligando a un cambio estructural.

¿Qué papel juegan el resto de los países del mundo, en especial China? ¿Se está dando una desdolarización como dicen algunos analistas?

Gustavo: China, India y Turquía están comprando oro de forma masiva. Tras la invasión de Ucrania en 2022 y la expropiación de reservas rusas por parte de EE. UU., muchos bancos centrales dejaron de ver al dólar como un activo refugio seguro, ya que puede ser confiscado. Más que una desdolarización total, hay una desconfianza global hacia la moneda fiat. Es revelador que los propios creadores de dinero (bancos centrales) compren oro para protegerse de lo que ellos mismos emiten.

¿Qué pasos deberían dar provincias como San Juan, que producen oro, para aprovechar este ciclo?

Lo fundamental es el respeto por la propiedad privada y el apoyo al empresario para atraer inversiones extranjeras. Argentina tiene recursos naturales bestiales, pero necesita capital para explotarlos. San Juan tiene una ventaja porque ya cuenta con proyectos en marcha, tanto de pequeña como de gran escala, que impactan positivamente en la riqueza de la comunidad y sirven de ejemplo para otras provincias.

¿Podría una futura corrección del precio del oro afectar gravemente a las provincias mineras?

Las correcciones son normales por la volatilidad, pero la tendencia de fondo desde hace 50 años es que el oro sube mientras la moneda fiat cae. Con el oro por encima de los 3.500 dólares, las mineras ya cubren todos sus costes operativos y son muy rentables. Lo ideal para las provincias es hacer planificaciones basadas en un precio normalizado (por ejemplo, 3.000 dólares) y no en los extremos máximos o mínimos.

Además del oro, ¿qué otros minerales ves con gran potencial de crecimiento?

Gustavo: Aunque el oro no tiene rival como sustituto monetario, hay metales industriales con mucho potencial. El cobre es clave; su demanda se disparará por los coches eléctricos (que usan cuatro veces más cobre) y la inteligencia artificial, pudiendo llegar a los 10 dólares la libra. También veo mucho futuro en el litio, el aluminio y especialmente el uranio, debido a la creciente necesidad de energía nuclear para los proyectos globales.