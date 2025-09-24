Por ingresos del agro y anuncio de swap, el dólar oficial cayó a $1.337 y el blue volvió a caer En San Juan la moneda estadounidense no sufrió variantes con respecto a la jornada anterior.

Tras conocerse la línea de swap que otorgará el Gobierno de EEUU a la Argentina, el dólar mayorista continuó con su tendencia a la baja y cayó a mínimos de un mes. Paralelamente, fuentes del mercado advirtieron que esta situación fue aprovechada por el Tesoro para volver a comprar divisas en el MULC. De hecho hubo otro factor muy importante en el desplome de la divisa norteamericana: se registraron ventas al exterior por 11,47 millones de toneladas, valuadas en u$s4.181 millones, que equivalen a casi el 60% de lo establecido por el decreto que habilitó las retenciones “0” hasta fines de octubre.

Operadores de la city, remarcaron que si bien aún no se puede confirmar que el equipo de Caputo haya salido a adquirir divisas en el MULC, consideran que “probablemente” sucedió al inicio de la jornada cuando el spot se ubicó por debajo de los $1.350. “Se vieron movimientos ayer y hoy cerca de ese precio”, confiaron a este medio. De hecho, el monto que habría adquirido el equipo económico el miércoles, luego de la reunión de Milei con Trump y la consecuente caída de la cotización dólar, sería de u$100 millones, corrieron rumores en la city.

Este miércoles, la divisa solamente subió a media rueda, un poco por encima de los $1.350, ante las posibles compras en bloques del Tesoro pero luego volvió a caer abruptamente con las liquidaciones del agro. De hecho, para intentar ponerle un piso a la cotización, el Banco Central tomó la decisión en la rueda simultánea de BYMA de bajar 10 puntos porcentuales la tasa de interés (aspiraba pesos al 25% TNA) con el fin de quitar el incentivo para quedarse en pesos y meterle un poco de demanda al billete verde.

Finalmente, en una nueva rueda con marcada volatilidad, el spot operó en máximos en $1.370, y mínimos en $1.330. Así, el retroceso del dólar mayorista lo acomoda ahora en niveles similares a los vistos sobre fines de agosto pasado. Así, cerró a $1.328,5/1.337,5, $31,50 debajo del cierre del martes, lo que implica que los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de $137,5. El volumen operado en el segmento de contado u$s831.307 millones y en futuros de u$s2.277 millones

En ese marco, las otras cotizaciones relevantes del dólar indicaron que se consiguió en el Banco Nación a $1.360, mientras que dentro de los paralelos, el MEP pierde 1,7% a $1.380,73, el CCL cae 0,9% a $1401,93 (habían arrancado con mermas mucho más pronunciadas), mientras que el blue se ubica en $1.400. En el segmento minorista, según el promedio de las entidades bancarias que realiza el BCRA, el dólar se consigue a $1.374,542 para la compra y a $1.319,044 para la venta.

Swap con EEUU, compra de bonos y más: las últimas novedades

Esta mañana, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que su país está en negociaciones con funcionarios argentinos para una línea de intercambio de divisas (swap) por u$s20.000 millones con el Banco Central de Argentina (BCRA). El anuncio se produce tras el encuentro que mantuvieron el miércoles el presidente Donald Trump y Javier Milei en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Bessent detalló que el Tesoro estadounidense también está preparado para comprar bonos denominados en dólares de Argentina “cuando las condiciones lo ameriten”. La administración Trump también está lista para entregar un “crédito standby significativo” a través del Fondo de Estabilización de Intercambio, según precisó el funcionario en un extenso mensaje publicado en redes sociales.

Paralelamente, en la jornada previa también se conoció que, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acelerarán su asistencia monetaria al país con un monto que en conjunto ascenderá a u$s7.900 millones, con el objetivo de ayudar al gobierno de Javier Milei a sobrellevar la crisis, tras las contundentes declaraciones de apoyo por parte del gobierno de EEUU.

Según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, el paquete del Banco Mundial de u$s4.000 millones apuntará a “apoyar motores clave de competitividad”: potenciar la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; ampliar el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes. En tanto, por la tarde se conoció un comunicado del BID que anticipó que proyecta ampliar de manera significativa sus operaciones en la Argentina durante los próximos 15 meses, con el objetivo de profundizar su respaldo al país a través de distintas herramientas financieras. La ayuda ascenderá a u$s3.900 millones.

El dólar blue volvió a caer

El dólar blue cayó por tercera rueda consecutiva y tocó un mínimo de dos semanas tras cerrar a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 5%. En San Juan, el dólar blue cerró en $1.350 para la compra y $1.450 para la venta.

La caída del precio del blue en las últimas tres ruedas se dio tras la eliminación de las retenciones al agro para cereales y oleaginosas, así como también a las carnes bovinas y avícolas. Asimismo generó mayor tranquilidad en el mercado la financiación del Tesoro de EEUU a la Argentina, que podría incluir un swap de hasta u$s 20.000 millones, tal como anticipó Ámbito.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 24 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cedió otros $31 y cotiza a $1.338.

Valor del MEP hoy, miércoles 24 de septiembre

El dólar MEP cerró a $1.369,47 y la brecha con el oficial queda en 2,4%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 24 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.391,27 y la brecha con el oficial se ubicó en 4,0%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 24 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768,00.

MIRA TAMBIÉN Tras el nuevo anuncio de EEUU, el riesgo país se desplomó más de 100 puntos

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 24 de septiembre

El dólar cripto cotiza a $1.399,19, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 24 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.533, según Binance.