    • 10 de abril de 2026 - 08:40

    Propietarios de colectivos le pidieron a Gobierno un aumento del precio del boleto: "Creemos que debe valer $1.300"

    Desde ATAP advirtieron que el sistema está desfasado desde que comenzó el año y que el costo del servicio no se cubre con la tarifa actual ni los subsidios.

    Amplían recorrido de colectivos
    Amplían recorrido de colectivos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sector empresario del transporte público de pasajeros en San Juan solicitó una actualización del valor del boleto, que podría llevar la tarifa de los actuales $1.070 a unos $1.300, en medio de un fuerte incremento en los costos operativos, principalmente por la suba del combustible.

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    Así lo confirmó Ricardo Salvá, integrante de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), quien explicó que ya se presentaron estudios de costos ante el Gobierno provincial y que la situación está siendo evaluada. “El valor de la tarifa debería oscilar en los 1.300 pesos”, indicó, aunque aclaró que se trata de una estimación técnica.

    El pedido se sustenta en el desfasaje económico que atraviesa el sistema desde comienzos de año. Según detalló, los aumentos constantes en los insumos, especialmente el combustible, han dejado atrás los valores actuales del boleto. Solo en ese rubro, el sistema demanda unos 3.300 millones de pesos mensuales.

    A pesar de los subsidios que aporta el Estado provincial, Salvá reconoció que las empresas no logran cubrir los costos. “Ha quedado totalmente desactualizado el estudio de costo”, sostuvo, y agregó que muchas firmas vienen sosteniendo el servicio mediante planes de pago para afrontar obligaciones.

    En ese sentido, el empresario remarcó que el precio actual del boleto está fuertemente subsidiado y que, sin esa asistencia estatal, el pasaje podría ubicarse por encima de los $2.000.

    Mientras se aguarda una definición oficial, las empresas mantienen el servicio y descartan por ahora medidas como la retención de tareas. “Queremos sostenerlo a toda costa”, aseguró Salvá.

    La definición sobre una eventual suba podría conocerse en los próximos días, tras nuevas reuniones previstas con autoridades provinciales. De avanzar el ajuste, el nuevo cuadro tarifario podría entrar en vigencia en el corto plazo, incluso antes de mayo.

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