Renault empezó a fabricar en Córdoba la nueva pickup Niagara: cuándo sale a la venta

Renault puso oficialmente en marcha este martes la producción en serie de la nueva Niagara en su histórica fábrica de Santa Isabel, Córdoba. La pickup compacta será uno de los principales lanzamientos de la industria automotriz argentina de 2026 y comenzará a venderse en el mercado local durante noviembre.

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El modelo llega después de una profunda transformación de la planta cordobesa, respaldada por una inversión de US$350 millones anunciada en 2024 . Niagara se convirtió en el modelo número 35 fabricado en los 70 años de historia de Santa Isabel, donde ya se produjeron más de 3,5 millones de vehículos.

Aunque la fabricación ya comenzó, todavía falta conocer un dato central para los compradores: el precio . Renault prevé realizar el lanzamiento comercial entre el 2 y el 3 de noviembre , momento en el que también dará a conocer oficialmente las versiones y el equipamiento disponible.

La pickup se fabricará sobre la plataforma RGMP , la misma arquitectura moderna utilizada por Renault para modelos como Kardian y Boreal. En una primera etapa estará disponible con configuraciones de tracción simple y 4x4 .

El motor será un 1.3 turbo proveniente de Brasil , mientras que aproximadamente el 35% de los componentes del vehículo será de origen argentino . La combinación con piezas regionales permite que el modelo cumpla con los requisitos de integración establecidos para la industria automotriz del Mercosur.

Más adelante habrá además una variante híbrida. Según adelantó la compañía, esa versión está prevista para 2028 y utilizará una tecnología diferente de los sistemas híbridos convencionales que actualmente dominan el mercado.

Antes de comenzar la fabricación comercial, Renault produjo unos 200 prototipos que acumularon aproximadamente 800.000 kilómetros de pruebas en nueve países y tres continentes. Los ensayos incluyeron temperaturas desde 20 grados bajo cero hasta 50 grados y recorridos a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar.

Renault apunta a producir 40.000 unidades por año

Para el primer año completo de producción, la compañía estableció como objetivo unas 40.000 unidades de Niagara, aunque la capacidad podrá incrementarse si la demanda regional lo requiere. Brasil será uno de los destinos principales y allí el lanzamiento está programado para el primer trimestre de 2027.

El proyecto tiene además una fuerte orientación exportadora. Renault proyecta comercializar la pickup en 19 mercados de la región y prevé que más de la mitad de los vehículos producidos en Santa Isabel tengan como destino otros países, con Brasil, Colombia y México entre los mercados destacados.

La planta comenzará esta etapa con alrededor de 800 trabajadores. La compañía señaló que por ahora no incorporará personal adicional y que eventuales contrataciones dependerán de la evolución de las ventas y del aumento de los volúmenes de fabricación.

Una fábrica transformada para producir la nueva pickup

La llegada de Niagara obligó a modificar buena parte del complejo industrial cordobés. Uno de los cambios principales ocurrió en el área de soldadura, donde se incorporaron 60 robots nuevos y el nivel de automatización ascendió hasta aproximadamente el 62%.

También fue necesario modificar sectores internos de la fábrica, circuitos logísticos y hasta el ingreso principal para adaptar la circulación de piezas a la nueva línea productiva. Trabajadores de Córdoba viajaron además a Brasil y Europa para capacitarse en los procesos tecnológicos incorporados.

La transformación marca también un cambio en el perfil industrial de Santa Isabel. Tras finalizar la fabricación de modelos como Sandero, Logan, Stepway y Alaskan, la planta comenzó a orientarse hacia vehículos comerciales livianos, con Kangoo y ahora Niagara como protagonistas.

La producción ya está en marcha y el próximo paso llegará a comienzos de noviembre: Renault anunciará las versiones, equipamiento y precios con los que Niagara desembarcará oficialmente en los concesionarios argentinos.