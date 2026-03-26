Riojanos cortaron una ruta en la zona cordillerana para reclamarle a Vicuña por empleo local

La protesta apunta a la falta de incorporación de trabajadores del departamento en proyectos mineros que avanzan en la región.

Vecinos del departamento General Lamadrid realizaron un corte de ruta en la zona de Leoncito, en plena cordillera riojana, en reclamo de mayores oportunidades laborales para trabajadores locales en emprendimientos mineros que operan en la región.

La medida apunta principalmente contra la compañía Vicuña Corp, que opera en yacimientos Josemaría y Filo del Sol, a la que los manifestantes acusan de no cumplir con compromisos asumidos en relación a la contratación de mano de obra del departamento.

Según expresaron, pese al avance de los proyectos extractivos en la zona, aún no se han concretado incorporaciones de personal local por parte de la firma, lo que genera malestar entre los habitantes. En ese contexto, el intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, se hizo presente en el lugar para acompañar el reclamo y buscar abrir instancias de diálogo que permitan destrabar el conflicto. Desde el municipio señalaron que en los últimos dos años se capacitaron cerca de 100 personas en oficios vinculados a la actividad minera, aunque esa preparación no se tradujo en oportunidades laborales concretas.

El jefe comunal remarcó además que otras empresas que operan en la región sí comenzaron a incorporar trabajadores locales, lo que profundiza el reclamo hacia Vicuña, señalada como la única que aún no dio respuestas.