Salarios al alza: un informe oficial confirmó que le ganaron a la inflación en junio

El bolsillo de los argentinos mostró un respiro en el último cierre mensual. Según datos difundidos recientemente, los salarios registraron un incremento real frente a la inflación en el mes de junio, marcando una tendencia que los analistas económicos observan con cautela pero con optimismo tras la fuerte caída sufrida a inicios de año.

La actividad económica creció 2,7% en junio y acumuló una mejora de 1,9% en el primer semestre

Este comportamiento, impulsado por una desaceleración en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mismo período, permitió que los trabajadores —tanto del sector registrado como del no registrado— comenzaran a recuperar terreno en su capacidad de compra.

La mejora no fue uniforme en todos los rubros, aunque el sector privado formal fue el principal motor de esta recuperación salarial.

Sector Privado Registrado: Fue el segmento con mayor recomposición, impulsado por las paritarias cerradas en los meses previos que lograron ajustarse rápidamente ante la baja de la inflación.

Sector Público: Mantuvo un ritmo de ajuste más contenido, aunque también logró superar la marca inflacionaria del mes.

Sector Informal: Presentó una recuperación más lenta, aunque comenzó a mostrar signos de estabilización tras meses de caídas consecutivas.

El análisis del contexto local

Para los trabajadores sanjuaninos, este dato representa un cambio de rumbo necesario. Si bien la comparación interanual todavía muestra una brecha negativa —dado el impacto de la devaluación de finales del año pasado y el primer trimestre de 2026—, el hecho de que el indicador de junio se ubique en terreno positivo sugiere que el poder de compra ha dejado de caer en picada.

El desafío para los próximos meses será mantener esta estabilidad. La clave, según los especialistas, dependerá de que la inflación se sostenga en niveles bajos y que la actividad económica comience a repuntar, permitiendo que el mercado laboral no solo recupere poder adquisitivo, sino que también genere nuevas oportunidades de empleo.