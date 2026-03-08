San Juan, a contramano de la tendencia: mientras cierran miles de kioscos en el país, la realidad local es otra

La Asociación de Kiosqueros de San Juan detalló la realidad del sector, que muestra una clara tendencia en contra al fenómeno nacional.

Días atrás Ernesto Vicuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de Argentina aseguró que en 17 meses cerraron en Argentina 36.000 comercios, un dato más que llamativo y preocupante si se tiene en cuenta que detrás de cada cierre hay trabajadores y familias que se quedan sin ese ingreso. A raíz de ello, DIARIO DE CUYO consultó cuál es el panorama de estas unidades de negocio en la provincia, y el dato fue más que sorpresivo.

“No estamos en sintonía con lo que pasa a nivel nacional. Es más, si haces bien la cuenta, me parece que le están errando al número”, detalló a este medio Claudio Rimza, presidente de la Asociación de Kiosqueros de San Juan. Según su análisis, las declaraciones de Vicuña tienen un tinte dominado por la coyuntura política más que por la realidad de los datos.

Para tener una idea sobre la realidad de la provincia, en torno a los números de la asociación, en los últimos meses cerró un solo kiosco, por dificultades con el alquiler del local donde funcionaba; aunque también destacó que hay muchos kioscos nuevos que abren y luego cierran en el corto plazo porque no cuentan con la estructura que se requiere para mantener el negocio.

Actualmente la asociación cuenta con 250 socios, mientras que estiman que en todo San Juan hay alrededor de 4.500 kisocos, número que va en crecimiento.

“Entiendo que las declaraciones de Vicuña tienen una onda política. Son sensacionalistas, tiran pálidas para victimizarse. Pero hay que tener en cuenta que el kiosquero sale todos los días a laburar, no le importa la política. Me parece que decir esa cifra no es coherente, porque no es que cierran tantos kioscos, por el contrario, cada vez abren más”, reflexionó Rimza.