Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este lunes 9 de marzo

El pronóstico del tiempo en San Juan para este lunes 9 de marzo anticipa una jornada mayormente estable, con cielo parcialmente nublado, temperaturas templadas y muy baja probabilidad de lluvias. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubica alrededor de los 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 28°C durante la tarde. Durante la mañana el tiempo se presentará con nubosidad parcial y viento del sudoeste.

Para la tarde, se espera el momento más cálido del día, con temperaturas cercanas a los 28°C y vientos moderados provenientes del sector sudeste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta valores cercanos a los 24°C, manteniéndose el viento del este leve a moderado.

Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.