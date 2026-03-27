San Juan, dentro de las cuatro provincias que tuvo alza en la venta de combustible en febrero

Febrero registró una leve alza en lo que es la venta de combustible a nivel nacional en comparación a enero. Sin embargo, el dato llamativo que arroja el reciente informe de la Secretaría de Energía de la Nación refleja que solo cuatro provincias registraron números positivos en venta, entre ellas, San Juan .

Tomando los datos globales, durante el segundo mes del año se registró una caída interanual (febrero 25/febrero 26) en el orden del 1,67%; pero en comparación con las ventas de enero, se observa una suba en la venta de combustible en todo el país del 1,06%. De esta manera el alza que estuvo en tendencia marcada durante el año pasado este año no presenta el mismo escenario, en parte por el contexto económico nacional y la presión en el precio del combustible, que fue más evidente durante marzo.

Desglosando el análisis territorial, en la variación interanual Río Negro tuvo el mejor desempeño del país, con un repunte en las ventas del 3,84%. Le siguen en el podio Buenos Aires con una variación positiva del 1,56%; y en tercer lugar se encuentra San Juan con una variación de febrero a febrero del 1% . Finaliza el grupo de las cuatro provincias con números positivos Santa Fe , con una variación del 0,67%.

Por su parte, dentro de las provincias que registraron una mayor caída en las ventas se encuentran Corrientes (-13,53%); Misiones (-10,07%) y Chubut y Mendoza que comparten una caída del 6,95% ambas provincias.

Que la caída se haya registrado en gran parte de las jurisdicciones denota que la recuperación del consumo de combustible que se venía registrando durante el año pasado no es generalizada ni responde a una cuestión regional, ejemplo de ello son los números de San Juan y Mendoza; por lo que el análisis pasa por dinámicas locales específicas.

En términos de volumen absoluto, Buenos Aires se mantuvo como el principal mercado del país con 461.429 m³ vendidos, seguido por Córdoba con 135.698 m³ y Santa Fe con 97.197 m³. Estos tres distritos continúan concentrando la mayor parte de la demanda, aunque con desempeños dispares en su evolución.

El análisis de marzo, influenciado por el aumento de combustible por el conflicto en Medio Oriente

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que detonaron un nuevo conflicto en Medio Oriente se dieron el último día de febrero. Desde entonces, los efectos de la guerra se han sentido en distintos ámbitos, uno de ellos el del combustible.

La tensión internacional comenzó a ejercer su presión en el precio del barril del petróleo, elevando el mismo a alzas que no se registraban desde hace años, llegando a costar alrededor de 100 dólares. Como era de esperarse, con el aumento del crudo no se descartaba un traslado a los precios del combustible, que comenzó a darse con el transcurso de marzo.

Impuesto a los combustibles.

Hasta la fecha se estima que el alza ronda entre el 16 y el 20%, lo que impacta directamente en el bolsillo de los consumidores y, por ende, en la demanda de combustible. En algunas provincias ya están señalando un comportamiento distinto de los conductores a la hora de cargar, reduciendo la cantidad o buscando otras alternativas para economizar.

Las estimaciones se verán sin duda en el próximo informe de la Secretaría de Energía de la Nación, que se estará conociendo promediando la última semana de abril.