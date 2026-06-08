San Juan encabeza un ranking nacional de personas con más alto índice de morosidad en el pago de créditos

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La mora en el pago de los créditos no solo refleja diferencias entre estratos sociales o grupos etarios, sino que también expone una marcada brecha geográfica. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) apenas el 16,1% de los deudores registra atrasos superiores a 90 días, en tres provincias cordillenaras la proporción supera el 35%, según un informe de la consultora Analytica basado en datos del Banco Central (BCRA). Para el caso, San Juan encabeza el ranking nacional con una tasa de mora del 36%, seguida por La Rioja (35,3%) y Catamarca (34,8%).

En el otro extremo aparecen la Ciudad de Buenos Aires (16,1%), La Pampa (19,5%) y Neuquén (23,6%). La diferencia entre los extremos supera los 20 puntos porcentuales y muestra que el deterioro de la capacidad de pago de los hogares tiene una dimensión territorial. Para la consultora, las provincias del norte concentran los niveles más elevados de incumplimiento, aun cuando suelen presentar una menor incidencia del crédito formal en relación con su población. Del informe también se desprende que en casi la totalidad de las provincias de la región del Norte Grande la tasa de mora supera el 30 por ciento. Las únicas dos excepciones que se encuentra por debajo de ese porcentual son Santiago del Estero con el 29,3% y Jujuy, con el 26,6%.

En tanto, los datos sugieren que la situación está vinculada a factores estructurales, como la informalidad laboral, los menores ingresos promedio y una menor profundidad del sistema financiero. De hecho, Analytica señaló que Santiago del Estero, Corrientes y Jujuy figuran entre las provincias con menor cantidad de deudores formales por habitante.

La distribución de la mora tampoco guarda una relación lineal con el tamaño de las deudas. La Patagonia concentra los montos medianos más elevados del país, con Tierra del Fuego, Neuquén y Santa Cruz entre las jurisdicciones con mayores niveles de endeudamiento por persona. Sin embargo, ninguna de ellas figura entre las provincias con más incumplimientos. El caso de Catamarca ilustra perfectamente esta asimetría: combina la base de tomadores de crédito con una de las mochilas financieras más pesadas del país, registrando una deuda media en abril de $683.000, la séptima más alta de la Argentina y la primera de la región norte.