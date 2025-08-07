Se despertó el dólar blue y anotó su primera suba en cinco jornadas: en San Juan subió $10 En la plaza local el incremento fue de 10 pesos.

El dólar blue subió este jueves 7 de agosto a $1.305 para la compra y a $1.325 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En San Juan en tanto, se ubicó en $1.280 para la compra y $1.370 para la venta, $10 pesos más con respecto al cierre del miércoles.

El billete paralelo aumentó $5 y anotó su primer avance diario en cinco jornadas. Venía de bajar $15 en tres días. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantuvo en terreno negativo (-0,1%).

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 7 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $5,50 a $1.326,50 por unidad.

El dólar oficial bajó a $1.297,75 para la compra y a $1.339,62 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cedió a $1.290 para la compra y $1.340 para la venta.

Cómo cotizó el dólar futuro hoy, jueves 7 de agosto

La mayoría de los contratos de dólar futuro cotizaron dispares este jueves. Los más cortos retrocedieron hasta 0,2% (de agosto a octubre), mientras que a partir de noviembre treparon hasta 0,5% (marzo 2026 lideró los avances).

De esta forma, el mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista llegará a $1.357 a fines de agosto, y a $1.503 a fines de diciembre.

Valor del MEP hoy, jueves 7 de agosto

El dólar MEP baja a $1.328,41 y el spread con el oficial se ubica en 0,1%.

Cotización del dólar CCL hoy, jueves 7 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cede a $1.332,42 y la brecha se posiciona en 0,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 7 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.742.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 7 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.333,04, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 7 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s117.323, según Binance.