Un informe registró más de 32 mil empresas empleadoras menos desde la asunción de Milei

La cantidad de empresas y unidades productivas con trabajadores registrados en Argentina acumuló una disminución de 32.290 empleadores respecto de noviembre de 2023 , último mes completo previo a la asunción de Javier Milei.

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Los números surgen de un informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado a partir de estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) . Según ese relevamiento, el registro pasó de 512.357 empleadores en noviembre de 2023 a 480.067 en julio de 2026 , lo que representa una reducción acumulada del 6,3% .

El dato requiere una precisión: la estadística de la SRT contabiliza unidades productivas que declaran trabajadores dentro del sistema de riesgos del trabajo. Por ese motivo, no puede afirmarse que las 32.290 bajas correspondan, una por una, a empresas que cerraron definitivamente . También pueden existir cambios en la condición de empleador, períodos sin personal declarado u otras modificaciones registrales.

El último dato disponible corresponde a julio de 2026 , cuando se contabilizaron 480.067 unidades productivas con trabajadores registrados , 948 menos que durante junio. La reducción mensual fue del 0,2% y, de acuerdo con el relevamiento, la serie completó 18 meses consecutivos de retroceso .

En la comparación interanual, frente a julio de 2025, se registraron 15.475 empleadores menos , equivalente a una baja del 3,1%. En tanto, durante los primeros siete meses de 2026 el saldo negativo alcanzó a 9.682 unidades productivas , cerca de un 2% respecto del cierre del año anterior.

Los datos desagregados hasta junio muestran que entre las actividades con mayor cantidad de bajas aparecen el comercio, la industria y el sector agropecuario. En conjunto, esas tres ramas acumulaban más de 15.000 unidades productivas menos respecto de fines de 2023.

También cayó la cantidad de trabajadores registrados

El informe analiza además qué ocurrió con los puestos de trabajo registrados dentro de las unidades productivas contempladas por la SRT.

En noviembre de 2023 había 9.857.173 trabajadores registrados, mientras que en julio de 2026 la cifra se ubicó en 9.419.562. La diferencia es de 437.611 puestos menos, lo que representa una reducción acumulada del 4,4%.

Solo durante julio se registraron 3.485 trabajadores menos respecto del mes anterior.

De esta manera, los últimos datos oficiales de la SRT muestran simultáneamente una reducción en el universo de empleadores con personal registrado y en la cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema.

Las explicaciones detrás de la caída

El informe de CEPA vinculó la evolución de los registros con factores como la menor demanda interna, la pérdida de poder adquisitivo, el ingreso de productos importados y la reducción de determinadas actividades relacionadas con el gasto público.

Se trata, sin embargo, de una interpretación realizada por el centro de estudios. Los datos de la SRT permiten medir la evolución de empleadores y trabajadores registrados, pero por sí mismos no determinan las causas de las bajas.

Desde el Gobierno, Javier Milei cuestionó anteriormente la utilización de este tipo de estadísticas como equivalente directo al cierre de empresas, al señalar que dentro del universo contabilizado existen firmas muy pequeñas, incluso con un solo trabajador. El Presidente también sostuvo en distintas oportunidades una lectura diferente sobre la evolución del empleo, el consumo y la actividad económica.

El último registro disponible de la SRT ubica en 480.067 la cantidad de empleadores con trabajadores declarados en julio de 2026, frente a los 512.357 contabilizados en noviembre de 2023.