Ventas pyme: septiembre dejó una leve suba interanual, pero el consumo físico se contrajo

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas cerraron septiembre con un panorama de marcada cautela y consumo fragmentado. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad registró una suba real interanual del 0,3%, un repunte exigüo que no logró sostener el ritmo frente al mes anterior, sufriendo un retroceso del 1,2% en comparación con agosto. De esta manera, el acumulado de los primeros nueve meses del año profundizó la retracción hasta ubicarla en un -2,1%.

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El informe de la entidad empresaria puso de relieve que el escenario comercial continúa condicionado por presupuestos familiares muy acotados, donde las herramientas de financiación corta —como cuotas sin interés y promociones bancarias— resultaron determinantes para destrabar operaciones ante la imposibilidad de asumir compromisos a largo plazo.

Una de las principales notas distintivas del balance mensual provino del comportamiento online. Las operaciones digitales realizadas por comercios con local a la calle treparon un 19,4% en la comparación interanual y avanzaron un 8,7% frente a agosto.

Este dinamismo contrastó de lleno con la tónica general del índice físico. Mientras las transacciones por internet mostraron vitalidad, el consumo tradicional reflejó un comportamiento orientado estrictamente a la necesidad inmediata, la búsqueda minuciosa de precios y el uso medido de alternativas de pago.

rubros, la medición de septiembre arrojó un resultado dispar con cinco de los siete sectores incluidos mostrando variaciones interanuales positivas:

Textil e indumentaria: Encabezó las subas con un 5% interanual, apalancado por el cambio de temporada.

Calzado y marroquinería: Se ubicó en segundo lugar con un incremento del 3,5%.

Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción: Avanzó un 3,3%.

Farmacia: Registró una suba del 1,5%.

Perfumería: Cerró con un leve incremento del 0,7%.

En la vereda opuesta, los sectores que concluyeron el mes en terreno negativo fueron:

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, que retrocedió un 3,4%, y Alimentos y bebidas, que marcó una baja del 3,1% reflejando el traslado del consumo hacia opciones más económicas o segundas marcas.

Rentabilidad en riesgo: "Vender sin ganancia"Desde la CAME señalaron que rubros como Textil e indumentaria y Calzado experimentaron repuntes interanuales frente a las bases de comparación muy deprimidas que dejó septiembre de 2025.

Sin embargo, detrás de las unidades vendidas se esconde una marcada presión sobre los márgenes de utilidad.Comerciantes consultados por la entidad admitieron haber operado con rentabilidad nula o negativa en determinados casos con el objetivo prioritario de obtener liquidez financiera frente al peso de los costos de reposición, la creciente competencia de los canales mayoristas y la informalidad comercial.