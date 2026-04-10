    • 10 de abril de 2026 - 11:46

    Artemis II: qué canciones escucha la tripulación

    Cada canción fue elegida por la tripulación y los músicos están emocionados: “Esto es lo más genial que me ha pasado en la vida”.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La NASA publicó la lista de canciones para despertar a la tripulación de Artemis II, con temas de Chappell Roan, Queen, David Bowie, Glass Animals y muchos más.

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    La misión de 10 días arrancó el 1 de abril y se trata de un viaje de ida y vuelta alrededor de la Luna con una tripulación de cuatro astronautas. Es la primera vez que los humanos intentan esta hazaña en más de 50 años, y permitirá al equipo observar partes de la Luna nunca antes vistas.

    En lo que tiene que ver con la misión y su costado musical, días atrás se conoció que los astronautas se despertaron con el hit de Chappell Roan de 2023, “Pink Pony Club”. En las últimas horas, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio compartió el tracklist que escucha la tripulación mientras cumplen con sus tareas.

    La playlist “Artemis II Wake-Up Songs” comienza con “Sleepyhead” de Young & Sick, para luego dar paso a “Green Light” de John Legend y Andre 3000. También aparece la mencionada “Pink Pony Club”, “In A Daydream” de Freddy Jones Band y “Working Class Heroes” de CeeLo Green.

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    La NASA publicó la playlist que escucha la tripulación de Artemis II (Foto: Instagram).

    La NASA publicó la playlist que escucha la tripulación de Artemis II (Foto: Instagram).

    “Good Morning” de Mandisa, la colaboración de Glass Animals y Denzel Curry, “Tokyo Drifting”, y la clásica colaboración de Queen y David Bowie, “Under Pressure”. “Lo pidieron. Aquí está. La lista de reproducción oficial de canciones para despertar a Artemis II”, escribió la NASA en Instagram.

    “Cada canción fue seleccionada por la tripulación lunar, continuando una tradición que comenzó hace más de 50 años. Estén atentos para descubrir qué canciones elegirán la próxima vez”, completó en el mensaje. “¡Muchísimas gracias por tenerme a bordo! Mi vida nunca volverá a ser la misma”, comentó Young & Sick en el posteo. Glass Animals también agradeció la iniciativa: “Esto es lo más genial que me ha pasado en la vida”.

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