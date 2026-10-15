    • 15 de octubre de 2026 - 14:38

    Cada cuánto hay que lavar la almohada (y el riesgo de no hacerlo)

    Aunque cambiemos las fundas con frecuencia, el relleno de la almohada acumula ácaros, sudor y piel muerta que afectan la respiración.

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    Qué se acumula dentro de una almohada sin lavar

    Durante la noche, el cuerpo humano transpira, pierde miles de células muertas de la piel y libera aceites naturales del cabello y rostro. Toda esta materia orgánica se deposita en el relleno de la almohada, creando el ambiente cálido y húmedo ideal para la proliferación de ácaros del polvo y hongos. Para personas con asma, rinitis alérgica o acné, una almohada contaminada es el detonante principal de sus síntomas matutinos.

    La frecuencia de lavado recomendada y cómo hacerlo

    • Frecuencia ideal: las almohadas deben lavarse en profundidad al menos cada 3 o 4 meses.

    • Revisar etiquetas: las almohadas de fibra sintética o plumas suelen ser aptas para lavarropas (en programa delicado y con agua fría); las de espuma viscoelástica "inteligente" solo deben limpiarse al seco o con paño húmedo.

    • Secado fundamental: es obligatorio garantizar un secado total al sol o en secadora antes de volver a usarla, ya que cualquier humedad interna generará moho.

    Si una almohada doblada por la mitad no recupera su forma original inmediatamente, significa que perdió su capacidad de soporte y debe ser reemplazada por una nueva.

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