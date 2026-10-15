Cada cuánto hay que lavar la almohada (y el riesgo de no hacerlo)

Lavar las sábanas una vez por semana o cada diez días es una norma de higiene respetada en casi todos los hogares. Sin embargo, existe un elemento central de la cama que suele quedar olvidado durante meses o incluso años: la almohada. Aunque utilicemos fundas protectoras, los fluidos corporales y las micropartículas atraviesan la tela y convertirán el interior de la almohada en un ecosistema de alérgenos perjudicial para las vías respiratorias.
Qué se acumula dentro de una almohada sin lavar
Durante la noche, el cuerpo humano transpira, pierde miles de células muertas de la piel y libera aceites naturales del cabello y rostro. Toda esta materia orgánica se deposita en el relleno de la almohada, creando el ambiente cálido y húmedo ideal para la proliferación de ácaros del polvo y hongos. Para personas con asma, rinitis alérgica o acné, una almohada contaminada es el detonante principal de sus síntomas matutinos.
La frecuencia de lavado recomendada y cómo hacerlo
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Frecuencia ideal: las almohadas deben lavarse en profundidad al menos cada 3 o 4 meses.
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Revisar etiquetas: las almohadas de fibra sintética o plumas suelen ser aptas para lavarropas (en programa delicado y con agua fría); las de espuma viscoelástica "inteligente" solo deben limpiarse al seco o con paño húmedo.
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Secado fundamental: es obligatorio garantizar un secado total al sol o en secadora antes de volver a usarla, ya que cualquier humedad interna generará moho.
Si una almohada doblada por la mitad no recupera su forma original inmediatamente, significa que perdió su capacidad de soporte y debe ser reemplazada por una nueva.