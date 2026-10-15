Cada cuánto hay que lavar la almohada (y el riesgo de no hacerlo)

Aunque cambiemos las fundas con frecuencia, el relleno de la almohada acumula ácaros, sudor y piel muerta que afectan la respiración.

Lavar las sábanas una vez por semana o cada diez días es una norma de higiene respetada en casi todos los hogares. Sin embargo, existe un elemento central de la cama que suele quedar olvidado durante meses o incluso años: la almohada. Aunque utilicemos fundas protectoras, los fluidos corporales y las micropartículas atraviesan la tela y convertirán el interior de la almohada en un ecosistema de alérgenos perjudicial para las vías respiratorias.

Qué se acumula dentro de una almohada sin lavar Durante la noche, el cuerpo humano transpira, pierde miles de células muertas de la piel y libera aceites naturales del cabello y rostro. Toda esta materia orgánica se deposita en el relleno de la almohada, creando el ambiente cálido y húmedo ideal para la proliferación de ácaros del polvo y hongos. Para personas con asma, rinitis alérgica o acné, una almohada contaminada es el detonante principal de sus síntomas matutinos.