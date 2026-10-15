Psicología: qué es el "Efecto Espejo" y cómo usarlo para generar confianza al hablar

Una técnica de comunicación no verbal utilizada en negociación permite conectar de inmediato con los demás sin decir una palabra de más.

A todos nos ha pasado sentir una empatía o química instantánea con alguien a quien acabamos de conocer, mientras que con otras personas la conversación resulta distante y forzada. En la psicología de la comunicación, este fenómeno responde en gran medida -según la psicología- al "Efecto Espejo" (o mirroring), una conducta subconsciente que revela sincronía y que puede utilizarse de forma consciente para mejorar las relaciones laborales, entrevistas de trabajo o citas personales.

La base biológica: las neuronas espejo El cerebro humano está programado socialmente para confiar en lo que le resulta familiar. Las neuronas espejo se activan al observar las acciones de otra persona, imitando internamente sus gestos. Cuando alguien refleja sutilmente nuestra postura, volumen de voz o ritmo del habla, el inconsciente interpreta esa similitud como un mensaje de seguridad, entendimiento y alineación mutua.