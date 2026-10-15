    • 15 de octubre de 2026 - 15:40

    Psicología: qué es el "Efecto Espejo" y cómo usarlo para generar confianza al hablar

    Una técnica de comunicación no verbal utilizada en negociación permite conectar de inmediato con los demás sin decir una palabra de más.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A todos nos ha pasado sentir una empatía o química instantánea con alguien a quien acabamos de conocer, mientras que con otras personas la conversación resulta distante y forzada. En la psicología de la comunicación, este fenómeno responde en gran medida -según la psicología- al "Efecto Espejo" (o mirroring), una conducta subconsciente que revela sincronía y que puede utilizarse de forma consciente para mejorar las relaciones laborales, entrevistas de trabajo o citas personales.

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    El cerebro humano está programado socialmente para confiar en lo que le resulta familiar. Las neuronas espejo se activan al observar las acciones de otra persona, imitando internamente sus gestos. Cuando alguien refleja sutilmente nuestra postura, volumen de voz o ritmo del habla, el inconsciente interpreta esa similitud como un mensaje de seguridad, entendimiento y alineación mutua.

    Cómo aplicar la técnica con naturalidad y respeto

    • Postura corporal: si tu interlocutor se inclina hacia adelante o cruza las piernas de cierta forma, adoptá una postura similar pasados unos segundos.

    • Tono y velocidad de la voz: ajustá tu ritmo al del otro. Si habla pausado y suave, bajar la velocidad de tus palabras genera calma y rapport.

    • Vocabulario y expresiones: utilizá algunas palabras clave o muletillas que la otra persona emplee con frecuencia.

    La regla de oro para que el Efecto Espejo funcione es la sutileza absoluta. No se trata de una imitación burda e inmediata que parezca una burla, sino de una adaptación suave del comportamiento para construir un puente de confianza recíproca.

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