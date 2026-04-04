Cumplió 112 años y reveló sus secretos para tener una vida larga: "Aprovecharla al máximo"

En una residencia del noroeste de Inglaterra , Marjorie Hodnett Aylward celebró su cumpleaños número 112 con una fiesta organizada por el personal y sus seres cercanos, en la que también compartió el principio que guio su extensa trayectoria.

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Conocida como “tía Marj”, Hodnett Aylward es actualmente la persona más longeva del noroeste de Inglaterra y la quinta de mayor edad en todo el Reino Unido. La celebración tuvo lugar en Formby Manor, en Merseyside, donde reside desde hace seis años, con una reunión que incluyó sándwiches, torta y una tradicional fiesta de té.

Hodnett Aylward compartió la idea que, según afirmó, orientó su vida durante más de un siglo. “Miré hacia adelante con esperanza y no hacia atrás con arrepentimiento” , expresó a Daily Mail. Además, amplió su visión sobre cómo vivir plenamente: “La vida es para vivirla y depende de usted aprovecharla al máximo”.

También señaló al medio británico: “Creo que usted debe hacer todo el bien que pueda, por todos los medios que pueda, de todas las maneras que pueda, en todos los lugares que pueda, a todas las personas que pueda, durante todo el tiempo que pueda”. Sobre estos principios, añadió que son pautas que mantiene presentes a diario: “Son buenas reglas para vivir que tengo presentes cada día y, si usted intenta seguirlas, difícilmente se equivocará”.

Tras la comida, la celebración continuó con una partida de su juego favorito, ¿Quién soy yo?, en compañía del personal y otros residentes. Al referirse a su edad, Hodnett Aylward comentó: “No esperaba llegar a los 112, pero estoy encantada de estar aquí y tener tanto que celebrar”.

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Una vida marcada por la historia

Nacida en Harleston, en Londres, y criada posteriormente en Wembley, la mujer fue testigo de más de un siglo de acontecimientos históricos. Durante la Segunda Guerra Mundial vivió los bombardeos mientras estaba en la escuela y años después cantó en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Londres de 1948.

En 1939 conoció a su primer esposo, Stanley, en la organización Fellowship of Reconciliation, y contrajeron matrimonio en 1941. Tras el conflicto, se establecieron en Harrow. Sin embargo, él murió en 1955. Un año después, se casó con el hermano de su esposo, Hugh, pero volvió a enviudar en 1958, cuando tenía 45 años. La pareja residió en Sidbury, en Devon, donde ella trabajó como maestra de educación inicial durante 23 años.

Rutina actual

Con el paso de los años, se trasladó a Formby para estar más cerca de su familia. Actualmente recibe visitas frecuentes de su sobrina Maggie y de su sobrina nieta Katie. A pesar de su avanzada edad, mantiene una rutina activa que incluye la lectura, la escritura de poesía, la pintura y el seguimiento de la actualidad.