Dolce&Gabbana lanzó un perfume de más de US$ 100 para perros, pero recibió críticas

La firma italiana presentó Fefé, una fragancia sin alcohol a base de ylang ylang y sándalo con placa de oro. PETA alertó que daña el olfato y genera estrés en los canes.

La firma de lujo italiana Dolce&Gabbana sacó al mercado un perfume exclusivo para mascotas llamado Fefé, con un valor superior a los 100 dólares, una jugada comercial que generó fuertes críticas de organizaciones protectoras de animales por el impacto en el bienestar canino.

Los detalles del producto Inspiración y fórmula: Creado a partir del amor incondicional de Domenico Dolce por su perro Fefé. Es una mezcla sin alcohol que combina notas de flor de ylang ylang, almizcle y sándalo.

Diseño de lujo: El frasco incluye una placa bañada en oro de 24 quilates con la huella grabada de un perro y se entrega con un collar con medallón de la marca.

La crítica de PETA La asociación internacional PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) salió al cruce de la marca de alta costura al advertir que "rociar a los perros con un producto hecho para complacer a los humanos puede perturbar considerablemente a los animales".

El argumento científico: La fundadora de PETA, Ingrid Newkirk, señaló en un comunicado que los perros "tienen cientos de millones de receptores en sus fosas nasales y pueden oler entre 10.000 y 100.000 veces mejor que los humanos".