El video que conmueve en las redes sociales: un violonchelista libanés tocó sobre escombros en Beirut

El músico interpretó "Melody", de Antonín Dvorák, en medio de las ruinas al sur de Beirut.

En medio de la destrucción provocada por los bombardeos en Beirut, el violonchelista libanés Mahdi Sàhêli ofreció una escena que ha dado la vuelta al mundo.

En video, de menos de un minuto, se observa a Sàhêli sentado sobre escombros, interpretando “Melody", rodeado de edificios colapsados. La imagen fue captada por el periodista Kegham Balian en el distrito de Dahiyeh, uno de los más afectados por los recientes ataques.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioNawfal/status/2035194845401153600&partner=&hide_thread=false A Lebanese musician plays his cello on top of the rubble in Beirut.



Some imagery doesn't need commentary.pic.twitter.com/qj0tVynGVx https://t.co/guxq7cBVz9 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 21, 2026 El momento, difundido en redes sociales, ha sido descrito como un “himno de resistencia”, al mostrar cómo el arte puede sobrevivir incluso en escenarios marcados por la violencia y la destrucción.

De acuerdo con reportes, en la cuidad libanesa más de mil personas han muerto y miles han resultado heridas, mientras que cerca de un millón de habitantes han tenido que abandonar sus hogares.