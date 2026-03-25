    • 25 de marzo de 2026 - 14:40

    Famosa pareja de San Juan compró un motorhome y se va a Brasil a casarse

    Los detalles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una famosa pareja de San Juan decidió romper con todos los esquemas tradicionales y su historia ya empieza a recorrer las redes sociales. Se trata de Valentina Ensinck y Santiago Nieto, quienes compraron una camioneta, la transformaron en su casa rodante y emprendieron viaje rumbo a Brasil… para casarse.

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    “Esta soy yo, a mil kilómetros de mi casa, he dejado todo para vivir arriba de una camioneta”, comienza contando Valentina en un video que rápidamente captó la atención de los usuarios.

    La joven, que trabaja como publicista digital, explicó que hace un año tomó una decisión que cambiaría su vida: viajar sin rumbo fijo junto a su pareja, trabajando de manera remota.

    “Viajar a donde queramos y cuando se nos cante, mientras compartimos muchos mates en la ruta”, relata.

    Como no tenían una casa rodante, optaron por comprar una camioneta y adaptarla poco a poco hasta convertirla en su hogar sobre ruedas.

    El vehículo fue bautizado como “Kaxoneta”, un nombre con significado especial.

    Según explicó Valentina, proviene de la palabra “Kax”, que en maya significa “intención”, un concepto que atraviesa todo el proyecto de vida de la pareja. “Todos los productos, experiencias y todo lo que vivamos arriba de esta camioneta tiene mucha intención”, explicó.

    Incluso, organizaron el interior del vehículo con un concepto simbólico: un lado representa el atardecer, su espacio personal; el otro, el amanecer, vinculado a su pareja.

    Un viaje con destino al “sí”

    Pero lo más llamativo de la historia es el objetivo del viaje: su casamiento.

    “Cuando soñamos nuestro casamiento con Santi, nunca pensamos en un gran salón. Solo queríamos dar el sí con el mar de fondo”, contó.

    Por eso, decidieron unir ambas ideas: aventura y boda. Así, emprendieron un recorrido desde San Juan hasta Brasil, en un viaje que durará aproximadamente 10 días.

    La pareja planea compartir todo el recorrido en redes sociales, mostrando cada experiencia en el camino.

    “Nos esperan 10 días de puro viaje con muchísimas aventuras… no se pueden quedar afuera del chisme”, cierra el video.

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