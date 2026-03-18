    • 18 de marzo de 2026 - 17:25

    Insólito: encontró 37 millones de pesos, los devolvió y la recompensa que recibió generó debate

    El hombre encontró un sobre con casi 40 millones y decidió investigar hasta encontrar al dueño, pero afirmó que todo terminó siendo una desilusión.

    Devolvió cheques por $37 millones pero se indignó por la recompensa y reclamó más plata

    Devolvió cheques por $37 millones pero se indignó por la recompensa y reclamó más plata

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lo que empezó siendo un gesto de honestidad terminó con un sabor amargo, cuando Mauricio Abdelnur, un vecino de Córdoba, devolvió cheques por un total de $37 millones. Lejos de quedar conforme, aseguró que la recompensa que recibió le generó indignación.

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    Según relató Mauricio en diálogo con la prensa cordobesa, se expuso a una situación de riesgo mientras intentaba encontrar al propietario de los cheques, por ello el gesto del dueño del dinero le generó gran malestar.

    “Salí de mi trabajo a las 6 y me fui para mi casa en barrio Lamadrid, encontré un sobre grande medio roto y adentro había 37 millones de pesos en cheques”, contó sobre el episodio. Al notar que se trataba de una importante suma de dinero, aguardó unos minutos para ver si su dueño aparecía, pero no tuvo novedades.

    Abdelnur decidió volver a su casa ese martes 27 de febrero porque se le hacía tarde y le comentó la situación a su hijo. “Ahí nomás me dice: ‘No, pa, tenés que devolverlo". Inmediatamente, sintió orgullo por el comportamiento del menor y los dos emprendieron las averiguaciones correspondientes.

    La indignación por la recompensa que recibió

    Una vez que empezaron a recibir los cheques, establecieron que estaban vinculados a una empresa de San Luis y consiguieron un contacto, con ayuda de la inteligencia artificial. Tras un llamado, coordinaron una ubicación y horario para la devolución.

    Optó por llevarlos personalmente en un transporte alquilado hasta el barrio Los Boulevares para evitar una posible pérdida. Luego de una movilización que demandó una importante cantidad de tiempo, le dieron una recompensa de 30.000 pesos.

    “No lo hacíamos por plata, pero mi hijo en su cabecita entendió”, rememoró, reconociendo que no hizo el acto por dinero, sino por buen accionar. "Papi, me parece que te estafaron", le dijo su hijo.

    Con el correr de las horas y conversaciones con un amigo abogado, quien le comentó que podía solicitar entre un 2 y un 10% de la suma, decidió pedir un poco más. “Me puse en riesgo, le cuidé el patrimonio”, defendió

    Sin respuesta, e incómodo por la situación, le envió una carta documento y recibió 100.000 pesos más. "Mi hijo vio como se tenía que actuar, devolvimos 37.000.000", cerró.

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