Muerte de Gaspi: revelan temida teoría sobre peligroso proyecto

Se reavivó la hipótesis del atentado lanzada por el padre del youtuber. Revelaron detalles de un supuesto documental oculto junto al músico norteamericano Oliver Tree que pretendía romper el silencio sobre Hollywood.

El trágico accidente aéreo en Río de Janeiro que les costó la vida al influencer argentino Gaspar Prim Díaz (“Gaspi”), al cantante estadounidense Oliver Tree y a otras cuatro personas sumó un capítulo de absoluta conmoción en la televisión nacional. Luego de que el padre del youtuber sembrara las dudas al declarar que para él “fue un atentado”, los periodistas Jorge Rial y Viviana Canosa se hicieron eco de una inquietante teoría que vincula la tragedia con un intento de silenciamiento.

Durante la última emisión de su programa, la dupla de conductores abordó las versiones que comenzaron a multiplicarse con fuerza en la comunidad de creadores digitales. Con extrema cautela, pero sin esquivar el impacto de la información, Rial reveló haber recibido datos de una fuente de estricta confianza que le dan un giro siniestro al expediente del siniestro en Brasil.

El peligroso proyecto independiente de Oliver Tree De acuerdo con la versión expuesta por Rial, el trasfondo de la tragedia podría estar ligado a las últimas decisiones profesionales de Oliver Tree. El músico norteamericano se había desvinculado recientemente de una de las corporaciones discográficas más grandes del mundo para volverse un artista independiente, planeando una masiva gira internacional para el mes de julio.

Estan saliendo nuevas versiones de conspiración.



comenzaron a surgir nuevas conspiraciones sobre la muerte de Oliver Tree y de Gaspi: se viralizó un video de Oliver Tree en donde reveló que sentía que su vida estaba en peligro después de que dejó su sello discográfico Atlantic… pic.twitter.com/tEG0PFGk1S — Global trends (@Monkeytradersd) June 16, 2026

En ese contexto de absoluta libertad creativa, Tree comenzó a publicar sugestivos videos en sus redes sociales haciendo alusión a oscuras teorías conspirativas de internet y presuntos secretos de la élite de Hollywood. Según detallaron en el programa, fue justamente este contenido de alto voltaje el que unió los caminos de las víctimas: “Gaspi se habría contactado con Oliver tras ver esos videos y ambos estaban evaluando la posibilidad de realizar un documental o una entrevista sin filtros para redes sociales, aprovechando la exposición global del músico”, explicaron al aire, deslizando que el proyecto pretendía salir a la luz en los próximos meses.