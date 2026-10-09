Por qué recomiendan frotar papel aluminio en las canillas del baño

Una bola de papel metalizado elimina el sarro acumulado y las manchas de óxido en segundos sin rayar el cromo.

Las gotas de agua dura dejan marcas blancuzcas de sarro y mineralización en las canillas de la cocina y el baño que son casi imposibles de remover con limpiadores convencionales. Existe un truco viral utilizado por especialistas que utiliza un bollo de papel aluminio para devolver el brillo original a la grifería.

La reacción física que afloja el sarro sin rayar A diferencia de virutas de acero o fibras duras que desgastan la capa protectora del cromo, el aluminio es un metal más blando que el recubrimiento cromado. Al mojarlo y frotarlo, se produce una microfricción que desintegra los depósitos calcáreos sin dejar un solo rayón en la superficie.