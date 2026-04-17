Quién es la hincha de Boca que se volvió viral por coquetear con un notero: sus fotos

La entrevista entre un periodista y una hincha de Boca antes del partido que se hizo viral: el video

Tras cada encuentro, es común que los fanáticos de los clubes sean consultados para dar su visión sobre el rendimiento del equipo, las posibles llegadas en el mercado de pases y el desarrollo de los torneos que disputan.

Este fue el caso de Daniela, quien luego del partido entre Boca Juniors y Barcelona Sporting Club de Guayaquil fue abordada por Nicolás Luaces para compartir sus sensaciones sobre el equipo xeneize en AZZ Stream, el canal de Flavio Azzaro.

De esta manera, la joven aprovechó la ocasión y terminó encarando al periodista frente a las cámaras , generando un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En primer lugar, Daniela fue consultada sobre la posible llegada de Paulo Dybala al club y también sobre cómo veía al equipo de cara a su debut en la competencia sudamericana.

Embed En Argentina, un periodista estaba entrevistando a una hincha de Boca Juniors y, en el momento en que él le pidió que siguiera las redes del canal, ella le pidió su Instagram personal. El periodista salió contento. pic.twitter.com/pCaepxKr5Q — Bandit Mapache (@banditmapache_) April 15, 2026

Así, a medida que la conversación se distendía, Luaces activó un improvisado “operativo seducción” al preguntarle a qué se dedicaba y dónde vivía, y luego indagó si seguía el canal del streaming en Instagram, deslizando con picardía que sus compañeros se burlarían de él si le pasaba su perfil personal.

Lejos de intimidarse, Daniela recogió el guante y respondió, divertida: “Igual no me molesta si me lo pasás” y Nicolás, sin dudarlo, terminó compartiéndole su cuenta en la red social.

image Daniela, la hincha xeneize que se hizo viral por su coqueteo con un periodista, evidencia su fanatismo por el club. | Foto: Instagram

Tras la viralización del video del coqueteo, trascendió que la hincha xeneize es de Lanús, provincia de Buenos Aires, y que es estudiante de psicología.

Como era de esperarse, en su cuenta privada de Instagram (@danielaiker_), donde pasó de tener 8 mil a más de 20 mil seguidores tras la viralización del pícaro intercambio con el periodista, la joven deja en evidencia su fanatismo por el equipo que hoy dirige Claudio Úbeda mediante diversas postales donde se la ve posando con la camiseta, en su auto y la Bombonera, a la que suele asistir para alentar al club Xeneize.

Incluso, su biografía en la red social incluye dos corazones, uno amarillo y otro azul, que reflejan su pasión por el club de sus amores, que ya se ilusiona con avanzar de fase en la Copa Libertadores tras el triunfo ante Barcelona Sporting Club de Guayaquil.

image La hincha xeneize Daniela tiene una fuerte inclinación por los viajes al exterior. | Foto. Instagram

Más allá del fútbol, la joven también muestra una marcada inclinación por los viajes internacionales, con postales de destinos como Miami y Nueva York, en Estados Unidos —donde además visitó los parques temáticos de Walt Disney World en Orlando—, Punta Cana y las playas de Cabo Frío y Arraial do Cabo, en Brasil.

image La hincha xeneize Daniela también realiza viajes por el interior del país. | Foto: Instagram

Pese a su gran interés por los puntos turísticos del exterior, Daniela también suele recorrer destinos turísticos dentro del país, como Mar del Plata en la Costa Argentina, San Martín de los Andes, en la Patagonia, y las Salinas Grandes, en Jujuy.